США могут использовать Сирию в качестве полигона для испытаний нового оружия

США могут использовать войну в Сирии для испытания новых видов оружия, сообщил член общественной палаты Алексей Гришин в комментарии агентству ФАН.

Кроме того, по мнению Гришина, американцы готовы пойти на применение запрещенных видов вооружения, чтобы в ближайшее время начать поставку «новых видов оружия своим союзникам».

«Используя столь внушительное оружие массового поражения, Соединённые Штаты близки, чтобы развязать полноценную войну на Ближнем Востоке», - цитирует ФАН Гришина.

Он добавил, что США сегодня пытаются сделать «хорошую мину при плохой игре», при этом, очевидно, что они проиграли . Больше всего это бросается в глаза в странах Арабского Востока.

«Этим и объясняется появление сообщений об использовании химических боеприпасов, якобы применяемых сирийскими войсками», - заявил член общественной палаты, который предположил, что американцев не устраивает роль проигравших в Сирии, и они продолжат всеми силами бороться с режимом Асада.

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