Журналист The Atlantic попытался найти причину авиакатастроф последних лет в России

По последним данным, полеты в России в четыре раза опаснее, чем в среднем по миру. пишет издание The Atlantic. С этим, конечно, трудно согласиться. Допустим, в обзоре авиапроисшествий ИКАО за 2012 год Российская Федерация упоминается 3 раза, на фоне 20-ти упоминаний США и в целом достаточно обширного списка. В США, конечно, больше всего и перелетов. И следует признать, что катастрофы - аварии самолетов с гибелью всех или почти всех пассажиров и членов экипажа, действительно происходят в РФ настораживающе часто.

В значительной степени российская авиационная промышленность стала жертвой успеха отрасли авиаперевозок: по мере того, как в последние годы число пассажиров резко возросло, авиакомпании в России изо всех сил пытались решить проблему с дефицитом квалифицированного персонала, пишет Atlantic.

Отмечается, что с 2009 по 2015 годы число авиапассажиров в России достигло 90 миллионов, а в 2017 году трафик вырос еще на 19%. Как результат, по мнению экспертов, происходит найм на работу недостаточно подготовленных специалистов из числа летного состава.

Хотя в среднем время работы пилотов в России гораздо меньше, чем в других странах, и составляет 90 часов в месяц, но авиакомпании на фоне стремительно растущих продаж билетов зачастую «выжимают из своих сотрудников все соки» (видимо, автор статьи имеет в виду ситуацию, когда то или иное направление пользуется повышенным спросом и пилоты летают больше среднего по стране). Ситуацию усугубляют более выгодные предложения по зарплате в европейских и азиатский авиакомпаниях, что вызвало в последнее время отток высококвалифицированных командиров воздушного судна.

Автор перечисляет авиакатастрофы последних нескольких лет, которые произошли, в том числе, по вине пилотов. Среди них крушения Як-42 под Ярославлем в 2011 году, ATR 72 под Тюменью в 2012 году и падение Ту-154 Минобороны в Черное море в 2016-м.

Испытатели в Жуковском сымитируют взлет АН-148

