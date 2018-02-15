15 февраля 2018 года в 9:30 в Главном медиацентре (Выставочный Павильон 2, стенд «Лаборатория НКО») на выставке инвестиционных проектов Российского инвестиционного форума состоится церемония открытия Лаборатории НКО.

Лаборатория НКО — это единое пространство для презентации работы некоммерческого сектора в России, демонстрации успешных социальных проектов и новых технологий, обмена опытом и креативными идеями в благотворительной сфере. На Форуме впервые будет представлена концепция работы Лаборатории НКО, результатом деятельности которой будет создание системы комплексного подхода к решению социально важных задач в стране — с акцентом на приоритетные направления социального развития российских регионов.

В Лаборатории уже подтвердили свое участие крупнейшие НКО, такие как АГО «Форум Доноров», Благотворительное собрание «Все вместе», благотворительные фонды «Линия жизни», «Искусство, наука и спорт», «Дети-бабочки», «Память поколений», «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», «РЕНОВА» и другие

В торжественной церемонии открытия выступят:

Максим Топилин , Министр труда и социальной защиты РФ

, Министр труда и социальной защиты РФ Мурад Керимов , заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ

, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Александр Стуглев , директор Фонда «Росконгресс»

, директор Фонда «Росконгресс» Елена Маринина, руководитель дирекции по взаимодействию с благотворительными и общественными организациями Фонда «Росконгресс»

В работе Лаборатории НКО на Российского инвестиционного форума примут участие Дмитрий Поликанов, президент БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», Фатима Мухомеджан, заместитель директора БФ «Искусство, наука и спорт», Ольга Башкирова, генеральный директор БФ «РЕНОВА», Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро Байкал» и другие.

Место проведения: Главный медиацентр г. Сочи, Олимпийский пр., д. 1, Выставочный Павильон 2, стенд «Лаборатория НКО»

Контактная информация для представителей СМИ:

Дирекция по работе со СМИ Фонда «Росконгресс»

Тел.: +7 931 543 8620, email: media@roscongress.org

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