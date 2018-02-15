У таких и отбирают лицензии

Ничем не примечателен, кроме одного

Банк России отозвал лицензию у банка «Уральский капитал» и назначил в нем временную администрацию.

Как говорится в сообщении регулятора, приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Уральский капитал» компании «УралКапиталБанк» (Уфа). Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 года банк занимал 225 место в банковской системе Российской Федерации.

Поясняется, что проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Оценка выявила существенное снижение размера собственных средств банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Банк России неоднократно применял в отношении УралКапиталБанка меры надзорного реагирования, напоминают в ЦБ, в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе компании с рынка банковских услуг. Сейчас в УралКапиталБанке назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк делал ставку на частных вкладчиков, которые стали теперь клиентами АСВ ИТАР-ТАСС Автор: Зураб Джавахадзе

«Уральский капитал» — организация в целом мало чем примечательна, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Как минимум в цифрах: активы — 8,1 млрд рублей, 1 центральный и 10 дополнительных офисов в крупнейших городах региона (Стерлитамак, Салават, Нефтекамск…), 10 банкоматов, менее 200 сотрудников. По федеральным меркам, скажем прямо, банк не претендует на роль даже крепкого середнячка по своим масштабам. Но, указывает эксперт, среди башкирских банков Уралкапиталбанк занимал третье место по активам, уступая только Башкомснаббанку и Социнвестбанку с двукратным и семикратным отставанием соответственно. То есть, по сути, лицензия отозвана у третьего по величине местного банка.

Это звучит уже громче, признает аналитик, но не более, учитывая, что до сегодняшнего дня башкирских банков было всего четыре, при этом в регионе работают и активно развивают бизнес системообразующие кредитные организации, да и не только они. Башкирия — регион нефтеносный, с развитой добывающей и обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством, это вполне благополучный регион с точки зрения социально-экономических показателей, что делает его привлекательным для банковского бизнеса. «Так что говорить о том, что отзыв лицензии у Уралкапиталбанка может привести к последствиям, хоть сколько-нибудь сопоставимым с кризисом в Татарстане, наступившим после краха Татфондба и его сателлитов, я бы не стал» — указывает Алексей Антонов.

Что же все-таки примечательного в «Уральском капитале»? Он, отмечает Антонов, практически идеально подпадает под описание типичной кредитной организации, создающей, судя по заявлениям ЦБ, риски нарушения устойчивости всей банковской системы. Дело в том, рассказывает эксперт, что по сути Уралкапиталбанк — банк «карманный», долей 91,16% владеет всего один бенефициар, башкирский предприниматель Дамир Камилов, который в регионе известен не столько как банкир, сколько как агропромышленник и собственник «Птицеводческого комплекса имени Гафури», который в свою очередь славен своими долгами.

Не так давно предприятие обязали вернуть долг Россельхозбанку в размере 0,5 млрд рублей, в 2017 году компания договаривалась с фондом «Урал» о реструктуризации части 4-миллиардного долга, наконец в ее отношении был подан иск о банкротстве в связи с задолженностью в размере в 12 млн долларов. «Теперь предлагаю обратить внимание на то, — говорит Алексей Антонов, — что основным источником привлечения средств Уралкредитбанка являются вклады населения (порядка 75%), но кредитный портфель банк в основном наращивает за счет кредитов бизнесу, что примечательно, в основном не обеспеченных залоговым имуществом».

С учетом финансовых проблем основного бизнеса главного (а по сути единственного) бенефициара банка, несложно догадаться, почему ЦБ принял решение об отзыве лицензии, констатирует аналитик. Так что, по его словам, самое примечательное во всей истории — это как раз то, что по сути своей она является максимально типичной. Именно небольшие региональные банки, обслуживающие интересы бизнеса своих бенефициаров были, есть и будут оставаться главной целью ЦБ.

Вот, в чем идея-то

Вообще, вторит ему генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, сейчас очень распространенной является ситуация, когда у банка, по сути, один контролирующий акционер, он же собственник, и у него возникает соблазн кредитовать аффилированные с ним предприятия, под низкий процент, или вообще без расчета на возврат кредита.

Вероятно, указывает эксперт, банк перестал удовлетворять требованиям лицензии не сразу, признак проблем видится еще в 2015 году, когда активы неожиданно резко сократились: с 5.9 млрд рублей в феврале до 3.9 млрд в марте. Это падение на 33.6%. Банк после этого провала восстановил активы до уровня 5.9 млрд только через год, в феврале 2016 года. ЦБ это видел и неоднократно вводил ограничения на прием вкладов населения УралКапиталБанком, прежде, чем отозвать лицензию.

Как считает Александр Шустов, «зачистка» банковского сектора не закончится условно никогда, потому что сами отзывы лицензий порождают недоверие банков друг к другу, схлопывание межбанковского кредитования, локальные дефициты ликвидности, которые теперь можно преодолеть только с помощью регулятора, а раньше можно было преодолеть при помощи дружественных банков. В конечном счете, идея регулятора состоит в том, чтобы фундаментом банковской системы были крупные государственные банки, которые дополнительно разрастутся за счет санации коммерческих.

Такая система выглядит устойчивой за счет бюджетных денег, которые всегда готовы придти на помощь и закрыть дыру в балансе, которая возникнет, например, из-за очередного экономического кризиса. С точки зрения государства это выгоднее, чем выплачивать страховые суммы вкладчикам множества мелких коммерческих банков, над которыми очень затратно осуществлять полный контроль.