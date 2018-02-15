В МАК расшифровали запись переговоров в кабине разбившегося Ан-148

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали данные речевого самописца самолёта Ан-148, который 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье.

Отмечается, что аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила ранее озвученную версию о том, что заледеневшие приёмники воздушного давления неверно определяли скорость полёта, передаёт сайт газеты «Известия».

Именно поэтому, по мнению экспертов МАК, экипаж получал разные показатели, а лётчики пытаясь набрать нужную для взлёта скорость, фактически её превысили.

Кроме того, подчёркивается, что причины обледенения приёмников пока не определены. Полную картину даст только совмещение данных двух «чёрных ящиков» — речевого и параметрического.

Напомним, накануне специалисты МАК заявили, «особая ситуация» начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров. В тот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров), (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).

Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днём 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров – все они погибли.

Согласно первоначальной версии, лайнер потерпел крушение из-за непрогретого двигателя - перед взлётом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.

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