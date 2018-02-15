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Москва, 15.02.2018

В России могут заблокировать YouTube и Instagram

«Expert Online» 2018

Николай Никифоров – глава Минкомсвязи – не исключил, что доступ к YouTube и Instagram в нашей стране может быть заблокирован из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилось видео, в котором оппозиционный политик Алексей Навальный обвинил олигарха Олега Дерипаску в противоречащих закону действиях.

В свою очередь представитель бизнесмена заявил, что все эти обвинения лживы. Уже 10 февраля по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.

Как подчеркнул Никифоров, если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законодательством доступ к ним, в том числе к YouTube и Instagram может быть заблокирован. 

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