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Москва, 16.02.2018

Акции «Магнита» упали в цене на фоне сообщения об уходе Галицкого

«Expert Online» 2018

Цена акций торговой сети «Магнит» поползла вниз после заявления об уходе с поста руководителя компании Сергея Галицкого и продаже крупного пакета группе ВТБ. Ценные бумаги компании упали в цене почти на 7 %, сообщает РГ данные Московской биржи.

Тенденция к снижению ценных бумаг наметилась сразу после открытия торгов. Уже  с начала дня акции торговались на 4,8 % дешевле, чем днем ранее. Одна акция продавалась по цене 4 652 рубля. Менее, чем через час капитализация торговой сети упала на 16,1 млрд рублей, составив 478,2 млрд рублей.

Напомним, утром 16 февраля стало известно о продаже 29,1% акций  торговой сети «Магнит» группе ВТБ, а также уходе с поста руководителя компании Сергея Галицкого, который сохранит у себя 3% акций, став миноритарным акционером. Возглавит компанию ее бывший финдиректор Хачатур Помбухчан.

 

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