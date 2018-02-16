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Москва, 16.02.2018

Заманчивое предложение

«Expert Online» 2018
  • Заманчивое предложение
Сергей Бобылев/ТАСС

Наблюдатели считают, что благодаря сотрудничеству с Саудовской Аравией Россия может существенно потеснить США на нефтяных рынках. Российские инвесторы намерены активно участвовать в IPOAramco, а Aramco пригласили инвестировать в проект производства сжиженного газа в российской Арктике 

На состоявшихся на этой неделе в Эр-Рияде переговорах саудиты и гости из России подписали ряд крупных сделок, которые, считает Bloomberg, могут существенно изменить соотношение сил как на международных нефтяных рынках, так и на всем Ближнем Востоке.  

Эр-Рияд предложил России участвовать в предстоящем IPO Aramco, которое энергично поддерживает саудовский кронпринц Мухаммед и которое направлено на диверсификацию экономики королевства. В первичном размещении должны участвовать несколько инвестиционных компаний из России.

Bloomberg приводит слова гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) Кирилла Дмитриева, который заявил в Эр-Рияде, что в IPO Aramco примет прямое участие российско-китайский инвестиционный фонд, работающий вместе с несколькими крупными российскими банками. Он также дал понять, что в первичном размещении, на которое предполагается выставить 5% акций нефтяного гиганта Aramco, хотят участвовать и другие российские финансовые организации и инвесторы.

Наследник может быть доволен, потому что участие в IPO российско-китайского фонда свидетельствует и об интересе к нему со стороны китайцев. Для саудитов это очень важно, потому что интерес китайской стороны к такому проекту может измеряться десятками миллиардов долларов. 

Участие российского капитала в первичном размещении акций Aramco служит еще одним подтверждением резкого потепления отношений между двумя крупнейшими нефтедобывающими странами планеты. Еще одно доказательство этого потепления - соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК+. Сейчас, судя по встречам в Эр-Риядеотношения между двумя странами вышли на новый, более высокий уровень, как и намечали в прошлом году президент Путин и кронпринц Мухаммед. Речь идет о широкомасштабном инвестиционном сотрудничестве, сконцентрированном на российской нефтегазовой промышленности, включая производство сжиженного газа (LNG).  

Bloomberg ссылается на близкие к Кремлю источники, сообщившие, что Aramcoкоторая уже имеет приглашение принять участие в проектах LNG на территории России, готова непосредственно участвовать в проекте Арктик LNG-2 российской компании «Новатэк». Речь идет о добыче природного газа и производстве сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. В прошлом году министр нефтяной промышленности королевства Халид аль-Фалих сообщил, что Aramco пригласили инвестировать в проект «Новатэк». Тогда, возможно, г-н Фалих немного поторопился выдать желаемое за действительность, но сейчас уже очевидно, что эта сделка станет важной составной частью газовой стратегии Aramco. Ожидается, что в 2023 году проект начнет работать и будет производить 18 млн т сжиженного газа в год. 

В тени сообщений об участии российских компаний в IPO Aramco, а самой Aramco в проекте Арктик LNG-2 остались не менее важные новости о других сделках в энергетической сфере. Их, по словам Дмитриева, скоро подпишут RDIFсаудовский суверенный фонд благосостояния Public Investment Fund (PIFи Aramco. 

Одна из этих сделок – сотрудничество саудитов с самой крупной в России независимой буровой компанией «Евразия». Российских бурильщиков эта новость должна обрадовать, потому что они долго и безуспешно пытались выйти на саудовский рынок. Потерпели неудачу даже попытки газового гиганта «Газпрома», который поддерживает президент Путин. 

Инвестиционные потоки текут в обоих направлениях. Российские партнеры хотят работать в секторе переработки нефти и газа КСА. Крупнейший нефтехимический холдинг России «СИБУР» имеет с КСА соглашение, оцениваемое в млрд долларов. В октябре 2017 года Москва и Эр-Рияд договорились о создании миллиардного инвестиционного фонда для инвестиций в энергетическом секторе. 

Пока сотрудничество между вчерашними соперниками еще только набирает обороты. Эр-Рияд заинтересован в нем еще и потому, что оно серьезно затруднит выход России из соглашения ОПЕК+, о котором время от времени говорят. 

Сотрудничеству в экономике способствует и геополитика. У России и Саудовской Аравии, как неожиданно выяснилось, есть общие геополитические интересы в регионе. Это в первую очередь, конечно же, Сирия, Иран и Ирак. Кремль оценил предложение кронпринца Мухаммеда, потому что оно открывает для российского бизнеса нефтяной рынок и позволяет принять участие в установлении цен на нефть и газ. Кроме этогосотрудничество между Москвой и Эр-Риядом ослабляет традиционное влияние США в регионе.  

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