Фонд «Росконгресс» будет содействовать продвижению инвестиционных и экспортных российских проектов

Фонд «Росконгресс» и общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» подписали ряд трехсторонних соглашений о взаимодействии с российскими регионами. Документ о сотрудничестве заключен с Астраханской областью, Архангельской областью, Брянской областью, Владимирской областью, Еврейской автономной областью, Иркутской областью, Калужской областью, Камчатским краем, Кемеровской областью, Магаданской областью, Омской областью, Тульской областью, Ульяновской областью, Республикой Башкортостан, Республикой Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Калмыкия, Республикой Карелия, городом Севастополем, Пермским краем. Подписание соглашений продолжится со всеми регионами страны.

«Целью соглашения является комплексная поддержка бренда каждого региона. Документ сфокусирован, главным образом, на продвижении инвестиционного и экспортного потенциала регионов России. В рамках соглашения Фонд "Росконгресс" планирует организацию серии выездных мероприятий — международных роуд-шоу, тематических форумов, презентаций и выставок. Одним из основных направлений сотрудничества является продолжение цикла выездных сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста" в федеральных округах. Сессии уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент поддержки перспективных российских региональных проектов на внутреннем и внешнем рынках,» — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Установленные соглашениями партнерские отношения между Фондом «Росконгресс», Ассоциацией юристов России и субъектами России, позволят повысить уровень правовой культуры и совершенствовать законодательство и формировать основы правового государства для решения социально значимых задач.

«Ассоциация юристов России, как общероссийская организация, имеющая отделения в каждом субъекте РФ, заинтересована в тесном сотрудничестве с региональными властями. Только в плотном и плодотворном взаимодействии с ними можно успешно развивать программы правового просвещения и правовой поддержке граждан. Отмечу, что власти субъектов проявляют ответную заинтересованность, и это радует. Создать в обществе высокую правовую культуру можно только упорной работой, что называется, на земле — в городах и поселках, краевых центрах и удаленных районах. Юристы и представители власти должны идти непосредственно к людям. Важно также создавать площадки для общественного диалога, и этим занимается Росконгресс. Поэтому наше трехстороннее партнерское соглашение будет способствовать и пропаганде права, изучению различного опыта в совершенствовании законодательства и формирования основ правового государства», — сказал по итогам подписания Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Участники подписания также договорились об объединении усилий в сфере развития благотворительной деятельности и реализации социально значимых проектов.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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Ассоциация юристов России — самая большая правовая организация в России

Ассоциация учреждена в 2005 году и объединяет более 35 000 юристов, имеет 84 региональных отделения, 550 местных отделений, 750 центров по оказанию бесплатной юридической помощи во всех субъектах РФ, 76 советов молодых юристов при региональных отделениях.

Ассоциация проводит общественную аккредитацию юридических вузов и факультетов, осуществляет экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, реализует комплекс просветительских мер.

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