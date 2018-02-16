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Москва, 16.02.2018

Латвия препятствует выборам президента России

«Expert Online» 2018

Власти Латвии не выдали разрешения на открытие  дополнительного избирательного участка для голосования на выборах президента России в Доме Москвы в Риге, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу посольства России в Латвии. Отмечается, что данный участок для голосования очень популярен среди россиян, живущих в Риге.

Также, латвийские власти препятствуют проведению досрочного голосования в некоторых удаленных от Риги, Даугавпилса и Лиепаи городах, что безусловно вызовет дополнительные неудобства для граждан России «и создаст дополнительную нагрузку на участки и неминуемо — дополнительные очереди».

«В настоящее время с ЦИК России согласуется вопрос проведения досрочного голосования для российских граждан, проживающих за пределами Риги, Даугавпилса и Лиепаи. Полная ясность по этому вопросу будет в последние дни февраля», — сообщали в посольстве.

Сегодня в Латвии живет более 38 тыс. российских избирателей.  В стране к этому моменту сформировано три избирательных участка: в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

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