Латвия препятствует выборам президента России

Власти Латвии не выдали разрешения на открытие дополнительного избирательного участка для голосования на выборах президента России в Доме Москвы в Риге, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу посольства России в Латвии. Отмечается, что данный участок для голосования очень популярен среди россиян, живущих в Риге.

Также, латвийские власти препятствуют проведению досрочного голосования в некоторых удаленных от Риги, Даугавпилса и Лиепаи городах, что безусловно вызовет дополнительные неудобства для граждан России «и создаст дополнительную нагрузку на участки и неминуемо — дополнительные очереди».

«В настоящее время с ЦИК России согласуется вопрос проведения досрочного голосования для российских граждан, проживающих за пределами Риги, Даугавпилса и Лиепаи. Полная ясность по этому вопросу будет в последние дни февраля», — сообщали в посольстве.

Сегодня в Латвии живет более 38 тыс. российских избирателей. В стране к этому моменту сформировано три избирательных участка: в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.