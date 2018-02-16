Максимальная ставка вкладов впервые упала ниже 7%

Максимальные ставки по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках обновили исторический минимум.

Согласно данным ЦБ РФ, в первой декаде февраля по сравнению с третьей декадой января, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, которые привлекали наибольший объём депозитов физических лиц, снизилась на 0,12 процентных пункт и составила 6,96%, передаёт сайт регулятора.

В начале февраля этот показатель составлял 7,075%. Тогда также наблюдалось обновление исторического минимума.

В число кредитных организаций, чьи ставки учитываются при вычислении максимальной, входят Сбербанк, «Альфа-банк», Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВТБ, Газпромбанк, «Бинбанк», «Райффайзенбанк», банк «ФК Открытие» и Россельхозбанк.

Напомним, 9 февраля 2018 года совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку с 7,75 до 7,5% годовых. В ВТБ заявили, что ожидают снижения ставок по кредитам и вкладам физлиц к концу года на 1-2% по мере снижения ключевой ставки Банка России.