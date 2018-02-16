Меркель не видит угрозы в «Северном потоке-2»

Ангела Меркель – канцлер Германии – считает, что газопровод «Северный поток-2» является экономическим проектом, который не несёт угроз её стране.

Об этом она заявила сразу после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

При этом она подчеркнула, что «Северный поток-2» не представляет опасности для диверсификации источников энергии, передаёт Wiadomosci.

Между тем, глава Кабмина Польши признался, что не разделяет мнение Меркель.

По его словам, запуск газопровода может привести к войне между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Алан Райли – старший научный сотрудник лондонского Института государственного управления – уверен, что «Северный поток-2» представляет серьезную опасность для Украины.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км. Является расширением «Северного потока». Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего экономика Украины рухнет.

Позицию США поддерживают Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу.

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