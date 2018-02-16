На Российском инвестиционном форуме объявили лауреатов Национальной премии «РОСИНФРА»

15 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи Фонд «Росконгресс» совместно с Национальным Центром ГЧП провели церемонию вручения Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА».

Объявление итогов премии стало логичным завершением сессии «Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0», которую открыл Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Основная дискуссия сложилась вокруг обсуждения ключевых подходов, направленных на стимулирование инвестиции в общественную инфраструктуру, а также мер, призванных пробудить «спящие» инвестиции, в том числе банковского сектора, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и других потенциальных участников рынка.

Сессия проводилась под брендом инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА» — это совместный проект Национального Центра ГЧП и Фонда «Росконгресс», который подразумевает организацию мероприятий по тематике развития инфраструктуры и ГЧП на ключевых федеральных дискуссионных площадках.

По итогам 2017 года на участие в премии подано 85 заявок из 38 субъектов РФ, среди которых выбраны лауреаты в 11 основных номинациях и одной специальной, вне конкурсной программы. Победителей определило жюри, в составе которого — представители Госдумы и Совета Федерации, профильных федеральных министерств, а также руководители ведущих институтов развития и общественных организаций.

Итоги премии представил руководитель Национального Центра ГЧП Павел Селезнев. Награды победителям вручал Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Лауреатами в номинации «Квалифицированный заказчик», которая была представлена в двух категориях — федеральный и региональный уровень, стали госкомпания «Автодор» и Правительство Санкт-Петербурга, соответственно. Награды получили Председатель правления госкомпании Сергей Кельбах и Губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

Лауреатом в номинации «Региональная инициатива» стало Правительство Тульской области за качественную подготовительную работу над проектом по строительству на территории региона платной автодороги, соединяющей автомагистрали М-2 «Крым» и М‑4 «Дон». За наградой вышел Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Лучшим проектом ГЧП в социальной сфере признана федеральная концессия Минздрава России по реконструкции Центра микрохирургии глаза в Екатеринбурге. В транспортном секторе победу одержал проект по строительству обхода Хабаровска. Лучшим проектом ГЧП в коммунальной сфере выбрана модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в городе Березники Пермского края.

В двух номинациях были названы лидеры по инвестициям в проекты ГЧП. Так уже четвертый год подряд лучшей организацией, предоставляющей долговое финансирование в проекты ГЧП, стал Газпромбанк. Лучшим частным инвестором стала группа «ВИС».

В номинации «Частная инициатива» победила компания «Подмосковная платная дорога» с проектом по реконструкции двух участков автодороги со строительством путепроводов в Наро-Фоминском и Одинцовском районах Подмосковья. Также были награждены лучшие консультанты в сфере ГЧП. Лучшим финансовым консультантом признана компания EY, юридическим — международная юридическая фирма Herbert Smith Freehills, техническим — Институт «Стройпроект».

Специальной номинации «За вклад в развитие ГЧП» удостоились Минстрой России и Сбербанк за разработку и внедрение типовых решений ГЧП в ЖКХ. Награды получили замминистра ЖКХ Андрей Чибис и старший управляющий директор Сбербанка Михаил Чачин.