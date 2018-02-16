Названы сроки запуска движения по Крымскому мосту

Сергей Назаров – заместитель министра экономического развития России – обозначил сроки движения по Крымскому мосту.

По его словам, автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив уже к декабрю 2018 года, передаёт РИА Новости.

При этом чиновник подчеркнул, что строительство автоподходов и федеральной трассы «Тавриды» синхронизированы с возведением транспортного перехода через Керченский пролив. Кроме того, он отметил, что в ходе строительства автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы.

Как заверил Назаров, что будет сделано уже после окончания отопительного сезона.

Напомним, мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в нашей стране. Строительство моста ведётся за счёт средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта — около 228 млрд рублей.

Крымский мост: Мост воссоединения