Подписка
Москва, 16.02.2018

Названы сроки запуска движения по Крымскому мосту

«Expert Online» 2018

Сергей Назаров – заместитель министра экономического развития России – обозначил сроки движения по Крымскому мосту.

По его словам, автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив уже к декабрю 2018 года, передаёт РИА Новости.

При этом чиновник подчеркнул, что строительство автоподходов и федеральной трассы «Тавриды» синхронизированы с возведением транспортного перехода через Керченский пролив. Кроме того, он отметил, что в ходе строительства автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы.

Как заверил Назаров, что будет сделано уже после окончания отопительного сезона.

Напомним, мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в нашей стране. Строительство моста ведётся за счёт средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта — около 228 млрд рублей.

Крымский мост: Мост воссоединения

Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»
    начало трансляции в 16.00

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    2. Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
      Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
    3. У курса доллара закончился запал
      У курса доллара закончился запал