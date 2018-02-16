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Москва, 16.02.2018

Новые крылатые ракеты позволили России превзойти в новейшем вооружении США

«Expert Online» 2018

Новые крылатые ракеты России настолько обеспокоили Пентагон, что ведомство заговорило о качественном доминировании России над вооружением США.

Об этом в ходе слушаний в сенате заявила глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон.

«Россия имеет в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории США и Канады», –  цитирует РИА новости Робинсон. Она также считает, что Россия сегодня единственная страна, представляющая экзистенциальную угрозу воздушному пространству США и Канады.

Помимо этого представитель Пентагона отметила возможности «модернизированного флота России угрожать Соединенным Штатам долгие годы». Она также указала на то, что Россия продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки, а также проводить масштабные учения, в ходе которых военные России «отрабатывают конфликт с американскими войсками».

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