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Москва, 16.02.2018

Озвучен уровень газификации России

«Expert Online» 2018

Алексей Миллер – глава Газпрома – озвучил уровень газификации страны. По его словам в среднем он превысил 68%. Об этом Миллер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом он отметил, что приоритет в рамках программы газификации сделан на сельской местности, где соответствующий показатель составляет 58,7%.

Кроме того, он отметил, что уровень газификации на селе сейчас значительно выше уровня газификации по стране в 2005 году, передаёт ТАСС.

Напомним, в июне 2017 года председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что объёмы долгов за газ в РФ с начала 2017 года выросли сразу на 22%. В рублевом эквиваленте сумма задолженности за голубое топливо превысила 196 млрд руб.

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