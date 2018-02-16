Озвучен уровень газификации России

Алексей Миллер – глава Газпрома – озвучил уровень газификации страны. По его словам в среднем он превысил 68%. Об этом Миллер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом он отметил, что приоритет в рамках программы газификации сделан на сельской местности, где соответствующий показатель составляет 58,7%.

Кроме того, он отметил, что уровень газификации на селе сейчас значительно выше уровня газификации по стране в 2005 году, передаёт ТАСС.

Напомним, в июне 2017 года председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что объёмы долгов за газ в РФ с начала 2017 года выросли сразу на 22%. В рублевом эквиваленте сумма задолженности за голубое топливо превысила 196 млрд руб.