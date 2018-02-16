Скелетонист Трегубов завоевал серебро Олимпиады

Российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль на Олимпиада в Южной Корее. С результатом 3 минуты 22,18 секунды он обошел спортсмена из Великобритании Доминика Парсонса (3.22,20).

Первым стал южнокорейский атлет Юн Сун Бин (3.20,55).

«Я сам не ожидал и не верил, что будет серебро. Готовился так же, как ко всем соревнованиям. Старался подвести себя именно к концу сезона. Было тяжелее из-за обстановки вокруг. Это чуть-чуть мешало. А так подготовка шла хорошо», — прокомментировал Трегубов свой успех.