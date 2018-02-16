В Государственной Думе РФ обсудили научный подход к регулированию никотиносодержащей продукции

8 февраля 2018 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялся круглый стол на тему формирования нормативной базы по регулированию оборота и потребления средств доставки никотина способами отличными от курения.

Активное развитие российского рынка инновационных никотиносодержащих продуктов (электронные сигареты, вейпы, электрические системы нагревания табака) привело к необходимости регулирования данной продукции.

В заседании приняли участие представители медицинского сообщества, российские и международные эксперты, чиновники профильных ведомств и законодатели, обсудив перспективы развития новой продукции и ее роль в потенциальном снижении вреда здоровью курильщиков.

«Новая продукция, безусловно нуждается в регулировании, на это есть запрос со стороны общества. Я не могу ответить на вопрос, вредна она или не вредна, мы еще не имеем большого опыта исследований, а только его накапливаем. Надо понимать, что регулирование должно быть взвешенным и учитывающим новую категорию как источник акцизных поступлений», - отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Законодательные инициативы в рассматриваемой сфере, учитывая их социальную значимость, требуют открытого и всестороннего обсуждения и проведения дальнейших независимых исследований, решили учёные и эксперты.

«В основу регулирования должны лечь опубликованные в рецензируемых журналах результаты научных исследований, в которых изучался химический состав продукта, его влияние на биологические системы и на человека. На основании подавляющего большинства исследований можно с уверенностью заключить, что потребление современных электронных средств доставки никотина значительно менее опасно для здоровья, чем курение сигарет», - заявил Давид Заридзе, профессор, член-корреспондент российской академии наук (РАН), руководитель НИИ канцерогенеза Российского онкологического центра им. Блохина российской академии медицинских наук (РАМН).

Профессора Заридзе поддержали и другие российские и иностранные учёные, отметив высокий потенциал новых продуктов в снижении риска для здоровья по сравнению с курением сигарет.

Доктор медицинских наук Риккардо Полоса, член Технического комитета по мониторингу инновационных продуктов при Институте здоровья Министерства здравоохранения Италии, сказал: «Такая альтернатива курению, как вейпинг, которая полностью исключает процесс горения, показывает колоссальные преимущества по сравнению с курением, в чем мы убедились после 8 лет исследований с участием людей. Эти продукты не являются абсолютно безопасными, но возникающие при их использовании риски несопоставимы с курением».

«Аэрозоль электронных сигарет по химическим и биологическим свойствам имеет мало общего с дымом традиционных сигарет. Фактически, современные электронные сигареты – это новый класс альтернативных средств доставки никотина, которые радикально, причем в лучшую сторону, отличаются по основным признакам от своих более ранних прототипов, с одной стороны, и от традиционных сигарет - с другой», - подтвердил доктор химических наук, заместитель директора Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Алексей Трофимов.

Независимые российские исследования электрической системы нагревания табака показали, что такая продукция также обладает потенциалом к снижению риска заболеваний, вызываемых курением, и может рассматриваться как замена обычным сигаретам для курильщиков при условии полного замещения курения сигарет потреблением данной продукции.

«Исходя из данных, полученных в ходе совместных доклинических исследований с ВНИИ Табака и махорки, а также исследования на здоровых взрослых добровольцах, электрическая система доставки никотина может рассматриваться как замена обычных сигарет для совершеннолетних курильщиков, так как при их использовании количество вредных и потенциально вредных для здоровья веществ, поступающих с аэрозолем в организм, существенно ниже, чем при курении», - сказал доктор медицинских наук, профессор, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Киясов.

Подводя итоги Круглого стола, Сергей Катасонов подчеркнул, что законодательная база должна основываться на научных данных о влиянии такой продукции на здоровье человека.

«Регулирование должно оградить несовершеннолетних от потребления никотина, и обозначить основные правила информирования совершеннолетних потребителей об этой продукции и её влиянии на здоровье по сравнению с курением сигарет», - заключил он.

Участники дискуссии также отметили необходимость создания условий, побуждающих курильщиков к переходу на потенциально менее вредную продукцию с перспективой полного отказа от потребления никотина в любой форме. Принимая во внимание потенциальную роль инновационной продукции в снижении распространенности табакокурения в РФ, многие участники круглого стола согласились с необходимостью всестороннего анализа новой продукции для создания сбалансированной законодательной базы по регулированию ее оборота и потребления.