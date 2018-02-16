Подписка
Москва, 16.02.2018

В Москву придут аномальные морозы

«Expert Online» 2018

На следующей неделе в Москве и области резко похолодает.

Как рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, уже в ночь на 22 февраля температура упадёт до минус 21 градуса, передаёт РИА Новости.

Синоптик напомнила, что столь низкая температура уже отмечалась в российской столице этой зимой — в ряде мест столбики термометров опускались даже до минус 25 градусов, но долго эти морозы не задержались.

На этот раз, специалисты метеобюро прогнозируют, что аномальные морозы в 16-18 градусов ниже нуля будут наблюдаться 3-4 дня, а потом все-таки станет теплее. Также отмечается, что сильные морозы ожидаются, прежде всего в ночное время суток.

Дневная же температура с 21 по 23 февраля в Москве и области будет держаться в пределах минус 8-9 градусов. Для февраля эта температура ниже нормы на 6 градусов. По словам Поздняковой, обычно такая температура бывает в конце января. Хотя и в ферале такие такая низкая температура изредка фиксируется.

Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»
    начало трансляции в 16.00

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    2. Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
      Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
    3. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением