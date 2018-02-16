На следующей неделе в Москве и области резко похолодает.

Как рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, уже в ночь на 22 февраля температура упадёт до минус 21 градуса, передаёт РИА Новости.

Синоптик напомнила, что столь низкая температура уже отмечалась в российской столице этой зимой — в ряде мест столбики термометров опускались даже до минус 25 градусов, но долго эти морозы не задержались.

На этот раз, специалисты метеобюро прогнозируют, что аномальные морозы в 16-18 градусов ниже нуля будут наблюдаться 3-4 дня, а потом все-таки станет теплее. Также отмечается, что сильные морозы ожидаются, прежде всего в ночное время суток.

Дневная же температура с 21 по 23 февраля в Москве и области будет держаться в пределах минус 8-9 градусов. Для февраля эта температура ниже нормы на 6 градусов. По словам Поздняковой, обычно такая температура бывает в конце января. Хотя и в ферале такие такая низкая температура изредка фиксируется.