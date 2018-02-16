«Вконтакте» назвала причину масштабного сбоя в работе соцсети

Сбои в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте», которые произошли днём 16 февраля, случились из-за серьезной аварии.

Как сообщается в микроблоге соцсети в Twitter, произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров.

При этом уточняется, что в настоящее время часть проблем уже устранена, а некоторые разделы полностью восстановили работу.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» попала в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются на территории Украины.

Напомним, «ВКонтакте» (международное название: VK) — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Является крупнейшей социальной сетью в Европе.

Сайт доступен на более чем 90 языках. Особенно популярен среди русскоязычных пользователей. «ВКонтакте» позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, играть в браузерные игры.

Запущенный 10 октября 2006 года, ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». По данным SimilarWeb на сентябрь 2017 года «ВКонтакте» занимал 7 место по популярности в мире.