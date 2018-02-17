Деревенские жители

Зимняя Олимпиада в корейском Пхенчхане, добравшись до своего экватора, пока принесла российским спортсменам не так много медалей, как хотелось бы. Но это совершенно не повод переставать за ней следить. Игры в Корее стали первыми из трех, которые пройдут в Азии подряд – дальше на очереди Токио и Пекин. Тем интереснее разобраться, как они устроены.

Корейцы долго и упорно подавали заявку на Олимпиаду, но выиграли только с третьей попытки. У них было достаточно времени, чтобы изучить опыт обошедших их Ванкувера и Сочи. Канадцы подошли к организации Игр предельно экономно и минимизировали затраты до неприличия. Российская Олимпиада, наоборот, впечатлила размахом и шиком. В Пхенчхане получилось нечто среднее. Потратились организаторы прилично, но не запредельно, и пока выступают на твердую четверку.

Любые зимние Игры делятся на две части, между собой связанные довольно условно. Все виды спорта, которые проводятся на открытом воздухе, как правило, проходят в горах, где гарантированно будет снег и лед. Без него никуда ни лыжникам, ни биатлонистам, ни саночникам. А вот дворцы для хоккея, фигурного катания, керлинга, строить можно где угодно. Поэтому, например, в 2006 году помимо Турина Олимпиаду принимал горный Сестриере, в 2010-м пару Ванкуверу составлял Уистлер, а четыре года назад все катались между Имеретинской низменностью и Красной поляной.

Но именно в Корее главным хозяином объявили как раз горный кластер Пхенчхан, тогда как прибрежный Каннын, административный центр региона, такой чести был почему-то лишен. Теперь некоторые иностранные коллеги лихо путают Пхенчхан с Пхеньяном, отправляя Игры в Северную Корею (до нее отсюда и правда километров 30). Поэтому теперь, если вы усядетесь смотреть соревнования фигуристов или хоккейный матч, знайте, что до Пхенчхана отсюда почти час ехать на автобусе. И спортсмены этот горнолыжный курорт, скорее всего, даже в глаза не видели. Потому что олимпийских деревень, где они живут, тоже две – отдельно для «горников» и «прибрежников». А кататься туда-сюда на экскурсии атлетам точно некогда.

Кстати о деревнях. Несмотря на то, что оба города-хозяина Игр не могут похвастаться большими размерами, местные жители и туристы практически не пересекаются со спортсменами, их тренерами и журналистами эту самую Олимпиаду освещающими. По той простой причине, что для Игр построена своя, особая инфраструктура. Пользоваться которой могут только обладатели соответствующих аккредитаций.

С олимпийской деревней все понятно. Это всегда была особая территория для атлетов и персонала, охраняемая наравне с военными объектами. Но, начиная с Сочи, стало модным делать аналогичные кварталы и для журналистов, которых на Игры приезжает по несколько тысяч. В Корее же получилось так, что условия для прессы и атлетов создали почти идентичные. И когда я отправился в гости к спортсменам – посмотреть, как они обустроились, то с удивлением попал в такой же дом, и в такую же квартиру, в которой живу сам. Разве что олимпийцам дали побольше стульев и сушилку для одежды.

Наши хоккеисты поселились не выше 8 этажа Фото автора



Итак, главное жилье этих Игр – типовые двухподъездные высотки по 24 этажа. Они стоят довольно плотно друг к другу и образуют отдельные кварталы. Квартиры оборудованы всем, что нужно для жизни. Есть даже шампуни и тапочки, а также холодильник, микроволновка и плазменный телевизор. Ограничение одно – не пользоваться плитой и, частично, шкафами. «Запретные зоны» предусмотрительно заклеили пластиком. Дело в том, что эти новенькие квартиры уже проданы, и после Олимпиады они перейдут в пользование к своим настоящим владельцам. И за порчу мебели предусмотрены внушительные штрафы – прейскурант заботливо вывешен в коридоре. Из существенных минусов можно выделить то, что лифт на подъезд всего один. Ждать его можно долго, а что будет, если лифт сломается, лучше даже не думать. Именно из-за этого, к примеру, наши хоккеисты попросили поселить их как можно ниже – чтобы можно было спуститься пешком и не опоздать на автобус, отвозящий на тренировку. И заняли этажи с четвертого по восьмой.

Помимо собственно домов что в олимпийской, что в медиадеревне, выстроена серьезная инфраструктура. Разумеется, столовая – у журналистов их сразу несколько, но, в отличие от спортсменов, нас бесплатно кормят только завтраками. Есть также фитнес-центр, почта, обменный пункт, прачечная. У спортсменов предусмотрена еще и поликлиника, и шатер антидопинговой службы. Прессу на запрещенные вещества пока не проверяют, зато обеспечили продуктовыми магазинами.

Еще одно заметное отличие квартала, где живут спортсмены – флаги на домах. Каждая делегация украшает жилище по вкусу. Канадцы, например, установили перед подъездом лося с кленовым листом на филейной части, и поставили хоккейные ворота – как без них. Голландцы завезли свои, оранжевые велосипеды. На зимней Олимпиаде они вообще-то феерят в коньках, но в них до столовой по асфальту не очень-то добежишь. А вот россиянам, в связи с известными событиями, всю атрибутику пришлось оставить дома. Даже флага нашего на площади у входа нет – вместо него выставили второе олимпийское знамя, аккурат между Узбекистаном и Венесуэлой. Спортсменам и членам официальной делегации решением МОК строжайше запрещена национальная символика. «Как нам без флага? Сами-то как думаете?» - совсем как в Одессе отвечает вопросом на вопрос один из наших руководителей, и с досадой ввинчивает окурок в пепельницу – курить на территории деревни, к слову, можно, но только в определенных местах.

Подъезд, где живут россияне – а наши соседствуют с белорусами и почему-то с австралийцами, действительно начисто лишен символики и навевает из-за этого легкую тоску. На таких условиях на Олимпиаду мы еще не ездили и, будем надеяться, больше не поедем. Флаг, кстати, обещают вернуть уже в Пхенчхане, на церемонии закрытия. Но – если не будет никаких эксцессов.

Все эти тысячи людей со всего мира, наводнившие скромную корейскую провинцию, перемещаются на своем, олимпийском транспорте. Для каждой категории участников есть отдельные маршруты – спортсменов, прессу и волонтеров перевозят разные автобусы-шаттлы. Ходят они по выделенным на дорогах синим полосам, достаточно строго по расписанию, и радуют беспроводным интернетом, горячим чаем и даже туалетной бумагой. С шаттлами пока была только одна серьезная накладка. Когда в горах выпал снег, автобусы к гостиницам для прессы просто отменили, поскольку на их колесах не было ни шипов, ни цепей и вверх транспорт подниматься не мог. И пришлось несчастным коллегам ночью в метель топать по пять километров пешком, поскольку таксисты от них тоже отказались из соображений собственной безопасности. Организаторы потом извинялись, и даже устроили свой внутренний «разбор полетов». Но те, кто это пережил на себе, забудут прогулку все равно нескоро.

На прошлой зимней Олимпиаде в Сочи чуть ли не главной темой была безопасность. Иностранцы тогда с удовлетворением отмечали, как тщательно их выворачивают наизнанку наши полицейские. И только через несколько дней перестали бояться террористов. Для корейцев эта тема – вот повезло людям – неактуальна в принципе. Поэтому на безопасность здесь не то чтобы наплевали, но и не пережимают. Обыскивают перед каждым объектом, почему-то делая отдельную «стойку» на ноутбуки, и не пропуская внутрь ни с какими фруктами. Но при этом, при желании, на стадион вполне можно проникнуть с бутылкой виски за пазухой – в Сочи такая ситуация была невозможна в принципе. Один из российских коллег, найдя столь серьезную брешь в системе корейской обороны, вот уже шесть дней берет с собой «контрафакт», в надежде оперативно «обмыть» первое российское золото. Пока его старания тщетны, но неделя в запасе еще есть.