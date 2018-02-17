Как выбрать эффективное рекламное агентство

Прежде всего, необходимо сформулировать цели выбора рекламного агентства. Для этого надо дать ответы на два вопроса. Первый вопрос: каких результатов вы ожидаете от рекламной кампании?

Такими результатами, к примеру, могут быть повышение узнаваемости бренда или привлечение новых клиентов. От ответа на первый вопрос зависит и ответ на второй: какие результаты вы желаете получить от рекламного агентства? В качестве примера можно привести разработку комплекта рекламных материалов. Исходя из поставленной цели, можно воспользоваться услугами агентства полного цикла, например posteffect.ru, или же агентства, осуществляющего только некоторые работы.

Затем нужно собрать всю доступную информацию о нескольких рекламных агентствах. Для этого надо ознакомиться с отзывами об их деятельности, размещенными в интернете. Кроме того, следует ознакомиться с портфолио и списком клиентов агентства, выяснить, какие задачи оно выполняло, в каких отраслях работало. Здесь приходится принимать решение по щепетильному вопросу: стоит ли пользоваться услугами агентства, сотрудничавшего с вашими конкурентами? Положительный ответ на него позволит пользоваться накопленным опытом рекламирования похожих товаров (услуг), однако он также несет опасность повторить уже использованные приемы, эффективность которых из-за отсутствия оригинальности окажется ниже, чем у конкурентов. Кроме того, имеется риск воспользоваться идеями рекламного агентства, которые были забракованы вашими конкурентами.

Далее нужно выяснить стоимость и сроки выполнения заказа. При этом следует поручить нескольким рекламным агентствам подготовку предложений для вас, после чего сравнить их. Необходимо учитывать, что низкая стоимость услуг – зачастую далеко не самый выгодный вариант. Надо обратить внимание на то, в какой степени полученное предложение соответствует вашему запросу. Лучше всего, если рекламное агентство представит несколько вариантов, подготовленных с учетом специфики работы вашей компании и пожеланий, указанных в заказе.

В большинстве случаев выполнение заказов агентствами осуществляется позже назначенного срока. Это может быть обусловлено многими причинами. Чтобы обеспечить своевременное выполнение работ, нужно изначально заложить сроки с запасом. Кроме того, надо оговорить ответственность сторон за задержки в выполнении взятых на себя обязательств. Представители заказчика обязательно должны принимать участие в обсуждении и утверждении концептуальных решений. Это позволит вовремя внести необходимые коррективы в работу.