Как выбрать комфортную и удобную обувь для ребенка

При выборе детской обуви необходимо, в первую очередь, принимать во внимание особенности физиологии ребенка.

Если вы решили приобрести обувь в магазине merit.ua, и ваш малыш в девятимесячном возрасте уже самостоятельно сидит и активно ползает, то при выборе модели стоит обратить внимание на ряд критериев. Специалисты рекомендуют обувать ребенка после того, как он научится уверенно стоять на ногах. При этом следует руководствоваться несколькими критериями, приведенными ниже.