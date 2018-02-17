Как выбрать комфортную и удобную обувь для ребенка

При выборе детской обуви необходимо, в первую очередь, принимать во внимание особенности физиологии ребенка.
Если вы решили приобрести обувь в магазине merit.ua, и ваш малыш в девятимесячном возрасте уже самостоятельно сидит и активно ползает, то при выборе модели стоит обратить внимание на ряд критериев. Специалисты рекомендуют обувать ребенка после того, как он научится уверенно стоять на ногах. При этом следует руководствоваться несколькими критериями, приведенными ниже.
- Размер обуви. Скорость роста ноги ребенка со временем изменяется: до трех лет она растет на два-три размера ежегодно, до пяти лет – на два размера ежегодно, у школьников – на один-два размера ежегодно. Нельзя допускать, чтобы ребенок носил чересчур большую или маленькую обувь. В процессе примерки необходимо обратить внимание на объем свободного места внутри.
- Полнота. Брендовая обувь для детей предусматривает три варианта плотности на каждый размер. Этим она отличается от некачественной. Добросовестные изготовители заботятся о каждом ребенке, независимо от того, насколько узкие или пухлые у него ноги.
- Материал. При выборе обуви для детей предпочтение следует отдавать натуральным материалам (за исключением утеплителя из синтетики на зимней обуви – в холодное время он обеспечивает больший комфорт, чем натуральный мех). Поскольку установить материал изготовления невооруженным глазом многим родителям сложно, лучше покупать обувь для детей в торговых центрах или на рынках, где продавцы готовы предоставить максимально полные сведения как об изготовителе, так и о выпущенных им изделиях.
- Задник. Эта закругленная сверху жесткая часть обуви не дает болтаться детским ножкам, надежно фиксируя их.
- Стелька. Число желез на ногах детей не отличается от числа желез на ногах взрослых людей. Поскольку малыши непрерывно двигаются, их ступни все время потеют. Поэтому для изготовления стельки должен использоваться натуральный высококлассный материал, обладающий высокими пропускающими и впитывающими качествами (чтобы позволять ножкам ребенка «дышать»). Качественная обувь для детей имеет анатомические стельки, снимающие нагрузку и поддерживающие свод стопы в нужной позиции. Супинатор служит профилактическим средством и препятствует развитию плоскостопия.
- Фиксация ноги. Ножка малыша должна быть жестко зафиксирована в любой обуви. При этом застежки должны регулироваться, потому лучше всего отдавать предпочтение обуви с липучками или шнурками. Если выбирается обувь с пряжкой, то необходимо убедиться в том, что ее края не царапают ногу.
- Подошва. На качественной обуви для детей эта часть должна быть гибкой, чтобы не вызывать дискомфортных ощущений и не сковывать движения. В летней обуви подошва должна быть как можно более легкой, в зимней – мягкой и толстой.