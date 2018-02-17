Приточная вентиляция с подогревом воздуха: виды и особенности

Необходимость в монтаже приточной вентиляции возникает в помещениях, где ощущается нехватка свежего воздуха.

Но высококачественная современная вентиляционная система, наряду с обеспечением притока свежего воздуха в помещение, выполняет и другие функции: она очищает приточный воздух от вредных веществ и подогревает его до нужной температуры. В российских условиях, когда отрицательные температуры за окном сохраняются в течение нескольких месяцев в году, нужна вентиляция с подогревом приточного воздуха. Существуют две основных разновидности таких систем: центральная вентиляция и компактная вентиляция (бризер).

В первой разновидности воздух подогревается электрическим или водяным калорифером. Это чрезвычайно функциональная система, но она имеет ряд недостатков. Во-первых, для ее размещения требуется много места. Во-вторых, для проектирования необходимо привлекать специалистов. В-третьих, монтаж центральной вентиляции предусматривает объем работ, сопоставимый с полноценным ремонтом. В-четвертых, требуются большие финансовые затраты.

Бризер TION 3S представляет собой компактный бытовой прибор, размещаемый на стене и подающий свежий воздух в помещение. Нагрев поступающего снаружи воздуха производится при помощи керамического элемента, причем функция климат-контроля обеспечивает возможность регулировки температуры. Помимо этого, такое устройство производит очистку воздуха с использованием трехступенчатой системы фильтрации, которая задерживает неприятные запахи, пыль, патогенные микроорганизмы, грязь, аллергены, сажу. Установка бризера выполняется всего за час и не требует дополнительных ремонтных работ.

Управление подогревом в компактной приточной вентиляции может осуществляться в ручном или автоматическом режиме. В первом случае пользователь имеет возможность устанавливать температуру нагревания с использованием пульта дистанционного управления или при помощи расположенных на корпусе устройства кнопок. На дисплее прибора слева высвечивается температура поступающего в него воздуха, справа – температура выходящего из него воздуха.

Для управления в автоматическом режиме прибор нужно подключить к системе умного климата MagicAir, в которой имеется базовая станция, выполняющая измерение параметров микроклимата и отдающая команды климатическому оборудованию. Использование данной станции позволяет экономить время на ручном управлении и денежные средства на потреблении электроэнергии.