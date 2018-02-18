Выбор бытовки для дачи: основные особенности

Правильно выбранная дачная бытовка может прослужить несколько десятилетий. На рынке представлен весьма обширный ассортимент этих изделий. Существует лишь единственное ограничение – размеры домика.

Как правило, ширина бытовки не превышает 2,3 метра, а длина – 7 метров. Это обусловлено необходимостью получения разрешения ГИБДД для перевозки на грузовике более крупного домика. Что же касается расположения внутренних перегородок, дверей, окон и особенностей внутренней отделки, то здесь все определяется пожеланиями покупателя, а выбрать подходящую модель бытовки можно тут. Перед выбором дачной бытовки полезно подготовить план благоустройства участка, предварительно обдумав, где удобнее ее разместить. Если этого не сделать, то в дальнейшем с высокой вероятностью придется все переделывать.

При разметке дачного участка надо помнить о необходимости соблюдения существующих правил (СНиП 30-02-97), в соответствии с которыми минимальная дистанция между любыми сооружениями и линией улицы составляет 5 метров. А от границы соседнего дачного участка садовый домик должен быть удален не менее чем на 3 метра, в противном случае возможно возникновение юридических сложностей при переоформлении участка. Существует три вида бытовок, описанных ниже. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе.