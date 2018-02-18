Выбор бытовки для дачи: основные особенности

Правильно выбранная дачная бытовка может прослужить несколько десятилетий. На рынке представлен весьма обширный ассортимент этих изделий. Существует лишь единственное ограничение – размеры домика.
Как правило, ширина бытовки не превышает 2,3 метра, а длина – 7 метров. Это обусловлено необходимостью получения разрешения ГИБДД для перевозки на грузовике более крупного домика. Что же касается расположения внутренних перегородок, дверей, окон и особенностей внутренней отделки, то здесь все определяется пожеланиями покупателя, а выбрать подходящую модель бытовки можно тут. Перед выбором дачной бытовки полезно подготовить план благоустройства участка, предварительно обдумав, где удобнее ее разместить. Если этого не сделать, то в дальнейшем с высокой вероятностью придется все переделывать.
При разметке дачного участка надо помнить о необходимости соблюдения существующих правил (СНиП 30-02-97), в соответствии с которыми минимальная дистанция между любыми сооружениями и линией улицы составляет 5 метров. А от границы соседнего дачного участка садовый домик должен быть удален не менее чем на 3 метра, в противном случае возможно возникновение юридических сложностей при переоформлении участка. Существует три вида бытовок, описанных ниже. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе.
- Щитовые. Это наиболее дешевые, но и наиболее недолговечные домики. С внутренней стороны их обивают ДВП, а с внешней – облицовывают вагонкой. Стоимость щитовых бытовок составляет не больше 10-12 тыс. руб. Однако из-за отсутствия ребер жесткости у такой конструкции она покосится спустя непродолжительное время.
- Каркасные. Эти изделия намного выгоднее по показателю цена-качество. Главным несущим элементом в такой конструкции служит каркас из бруса, придающий бытовке требуемую устойчивость и обеспечивающий способность переносить значительные нагрузки. С внешней стороны готовый каркас обшивают вагонкой, а с внутренней стороны стены отделывают той же вагонкой, ДВП или фанерой. Стоимость домика определяется тем, какой из этих материалов использован. Стоимость самой дешевой каркасной бытовки составляет 27 тыс. руб. Цены на более дорогие модели достигают 38-40 тыс. руб.
- Брусовые. Это наиболее долговечный и дорогостоящий вид бытовок. Для их изготовления используют брус сечением 100 х 150 миллиметров, сделанный из хвойных пород деревьев. Стены в таких бытовках, как правило, не обшивают. Минимальная стоимость брусовых бытовок составляет 45 тыс. руб.