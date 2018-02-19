Эмирейтс запустит рейсы в Сантьяго с остановкой в Сан-Паулу

Четвертый южноамериканский пассажирский маршрут авиакомпании будет обслуживаться пятью рейсами в неделю

Четвертый южноамериканский пассажирский маршрут авиакомпании будет обслуживаться пятью рейсами в неделю С запуском нового маршрута частота полетов Эмирейтс в Сан-Паулу составит 12 рейсов в неделю

С запуском нового маршрута частота полетов Эмирейтс в Сан-Паулу составит 12 рейсов в неделю Теперь пассажиры Эмирейтс смогут путешествовать из Бразилии в Чили и в обратном направлении

Дубай, 5 февраля 2018 года – Эмирейтс, лучшая авиакомпания мира по версии TripAdvisor 2017, объявила о плане по запуску нового рейса по маршруту Дубай – Международный аэропорт Сантьяго (SCL) с остановкой в бразильском Сан-Паулу. Рейс будет выполняться 5 раз в неделю.

Новый рейс дополнит текущее расписание по маршруту Дубай – Сан-Паулу, которое предусматривает ежедневные рейсы на А380. Таким образом частота полетов Эмирейтс в Сан-Паулу составит 12 рейсов еженедельно. Полеты в Сантьяго будут выполняться с остановкой в Сан-Паулу, позволяя клиентам путешествовать между двумя городами Южной Америки с беспрецедентным комфортом. Гражданам Бразилии и Чили понадобится лишь удостоверение личности для путешествия в эти страны.

Новый рейс будет выполняться на Boeing 777-200LR в компоновке с двумя классами обслуживания, предлагающем 38 кресел Бизнес-класса, размещающихся в конфигурации 2-2-2, и 264 места в Экономическом классе. Грузовая емкость Boeing 777-200LR составит 14 тонн, что позволит чилийским экспортерам получить доступ к глобальному рынку для поставок рыбы, морепродуктов, вишни, цветов и других скоропортящихся товаров.

Сэр Тим Кларк (Tim Clark), президент Эмирейтс, комментируя новый маршрут, отметил: «Запуск рейсов в Чили подчеркивает нашу приверженность Южной Америке. Мы добавили четвертое направление на континенте и пять рейсов в Сан-Паулу. Мы рады добавить направление, востребованное у наших клиентов, и с нетерпением ждем начала совместной работы с партнерами в Чили, чтобы представить наш уникальный продукт и отмеченный многочисленными наградами сервис пассажирам из этой страны».

Рейс Дубай – Сантьяго и стыковки с более чем 155 направлениями глобальной маршрутной сети Эмирейтс

Рейс EK263 будет вылетать из Дубая по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 09:05 по местному времени и прибывать в Сан-Паулу в 17:00. Затем он будет вылетать из Сан-Паулу в 18:30 и совершать посадку в Сантьяго в 21:40 того же дня. Обратный рейс EK264 из Сантьяго будет вылетать по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 01:10 по местному времени и совершать посадку в Сан-Паулу в 05:55. Затем он будет вылетать из Сан-Паулу в 07:45 и прибывать в Дубай в 05:15 следующего дня.

Расписание нового рейса составлено таким образом, чтобы обеспечить оптимальные стыковки со многими рейсами в Азию и на Ближний Восток с удобной остановкой в Дубае. Пассажиры, вылетающие из Сан-Паулу, теперь смогут воспользоваться преимуществом утреннего вылета из Сан-Паулу и раннего прибытия в Дубай, что делает стыковки с новыми направлениями в Юго-Восточной Азии, Китае и на Ближнем Востоке более комфортными. Рейсы в Сантьяго также удобно стыкуются с рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, что позволит российским пассажирам путешествовать в столицу Чили с комфортом.

Чили — популярное направление среди бизнес-путешественников и туристов со всего мира, особенно из таких азиатских стран, как Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд и Индия. Чили также является домом для крупных китайских и ближневосточных общин, которые теперь смогут воспользоваться новыми рейсами.

Полет с Эмирейтс в Чили

Сантьяго, первое чилийское направление Эмирейтс, является крупнейшим городом страны. На него приходится почти половина ВВП Чили. Благодаря растущему количеству местных высокообразованных молодых специалистов столица Чили зарабатывает репутацию инкубатора главных университетов, крупных глобальных компаний и стартапов. Многие глобальные компании и конгломераты открывают свои штаб-квартиры или региональные офисы в центре Сантьяго, укрепляя его позиции как города с продуктивной технологически насыщенной экономикой. Чили также является крупнейшим производителем меди в мире.

Чили является одной из самых стабильных и процветающих стран Южной Америки. Она славится потрясающими пейзажами, богатством истории, местным очарованием и восхитительной кухней. В течение последних нескольких лет туризм Чили демонстрировал устойчивый рост. В 2016 году страну посетило 5,6 млн человек, а в 2015 — 4,43 млн. В Чили есть много различных развлечений для туристов. Можно понаблюдать за звездами в самой сухой пустыне мира, увидеть тысячелетние ледники в самой южной части планеты, заколдованные леса и озера, расположенные у подножия больших вулканов. Чили также является одним из ведущих производителей и экспортеров вина в мире.

Остановка в Дубае

Пассажиры, путешествующие с Эмирейтс, могут забронировать пакет услуг «Остановка в Дубае», который позволит им провести несколько дней в Дубае на пути в один из более чем 155 городов маршрутной сети.

Дубай предлагает своим гостям множество развлечений — от сафари по пустыне и пляжей до отелей для семейного отдыха и даже горнолыжных спусков в торговом центре Mall of the Emirates. Став четвертым по посещаемости городом в мире, Дубай известен благодаря эклектичному сочетанию футуристической архитектуры, яркой традиционной культуры и многообразия.

Город предлагает посетителям все, чего только можно захотеть: от шоппинга в крупнейших торговых центрах региона и заканчивая ресторанами на любой вкус. За последний год в Дубае появилось несколько новых достопримечательностей. Среди новейших обязательных для посещения мест — комплекс Dubai Parks and Resorts, объединяющий три тематических парка: Motiongate™, Bollywood Parks™ и LEGOLAND®. Расположенные на территории площадью более 2 млн квадратных метров, что по размеру соответствует 420 футбольным полям, в совокупности парки предлагают более 100 горок и аттракционов. Другими точками, появившимися на туристической карте Дубая в 2016 году, стали: IMG Worlds of Adventure, крупнейший в мире крытый парк развлечений, Dubai Safari Park, раскинувшийся на 119 гектарах и ставший домом для 2 500 тысяч диких животных парк, а также Дубайский Водный Канал, 3-километровая водная артерия, путь которой пролегает к Персидскому заливу через бухту Крик в Старом Городе.

Путешественники могут осмотреть «Бурдж-Халифа», самое высокое в мире здание, Фонтан Дубай, танцующий под музыку для зрителей, и конечно же, насладиться прогулкой по пустыне на верблюдах, а также ужином под звездами в лагере в бедуинском стиле. Недавно в Дубае появились новые достопримечательности, включая 150-метровую золотую рамку Dubai Frame с видом на город и театр La Perle, сцена которого имеет обзор 270 градусов. Дубай действительно предлагает разнообразие достопримечательностей, отвечающих вкусам как туристов, так и бизнес-путешественников.