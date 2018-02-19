Подписка
Москва, 19.02.2018

На фондовых рынках США наметился рост

«Expert Online» 2018

Фондовые индексы США показали максимальный за несколько лет рост по итогам прошедшей недели, передает Интерфакс. Наметившаяся тенденция к росту фондовых индексов испарилась к  вечеру пятницы вечеру из-за  политических новостей.

Всего за прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average вырос на 4,3%, что стало самым значительным скачком с ноября 2016 года, сообщает MarketWatch. S&P 500 пришел к концу недели с ростом в  +4,3% с  января 2013 года, Nasdaq Composite  вырос на максимальный показатель с декабря 2011 года на 5,3%.

На момент закрытия торгов 16 февраля, Dow Jones показал значение на 5,3% ниже рекордного максимума, зафиксированного в январе, S&P 500 - на 4,9%, Nasdaq - на 3,6%.

Новости с фондовых рынков: Надулись на кредитах

Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»
    начало трансляции в 16.00

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    2. Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
      Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
    3. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением