На фондовых рынках США наметился рост

Фондовые индексы США показали максимальный за несколько лет рост по итогам прошедшей недели, передает Интерфакс. Наметившаяся тенденция к росту фондовых индексов испарилась к вечеру пятницы вечеру из-за политических новостей.

Всего за прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average вырос на 4,3%, что стало самым значительным скачком с ноября 2016 года, сообщает MarketWatch. S&P 500 пришел к концу недели с ростом в +4,3% с января 2013 года, Nasdaq Composite вырос на максимальный показатель с декабря 2011 года на 5,3%.

На момент закрытия торгов 16 февраля, Dow Jones показал значение на 5,3% ниже рекордного максимума, зафиксированного в январе, S&P 500 - на 4,9%, Nasdaq - на 3,6%.

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