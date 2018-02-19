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Москва, 19.02.2018

ИГ взяло на себя ответственность за расстрел прихожан церкви в Кизляре

«Expert Online» 2018

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за расстрел прихожан православного храма в Кизляре, сообщает в воскресенье SITE Intelligence Group со ссылкой  информагентство Amaq, связанное с боевиками.

Интерфакс отмечает, что ресурс не предоставил при этом никаких доказательств причастности террористов данной группировки к убийству в Дагестане.

18 февраля, в день  Прощеного Воскресенья, 22-летний местный житель Халил Халилов открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам храма в Кизляре. Погибли пять женщин, еще четыре человека госпитализированы с ранениями различной степенью тяжести. Пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии. В его доме обнаружено в ходе последующего обыска записанное на фоне флага ИГ видеообращение.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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