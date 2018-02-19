Израиль при помощи США испытал ПРО для перехвата ракет в космосе

В ночь на понедельник 19 февраля Израиль при участии представителей США испытал противоракетный комплекс большого радиуса действия «Хец-3» ("Стрела-3", Arrow-3). ПРО способен перехватить баллистические ракеты в космосе. Об испытании сообщается на официальной странице Минобороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что руководил испытаниями, которые прошли в центральной части Израиля, концерн Israel Aerospace Industries и ВВС страны.

В разработке нового ПРО принимало непосредственное участие Американское Агентство по противоракетной обороне.

Военное обозрение: В США рассказали, аналогов какого российского оружия у них нет