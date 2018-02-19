Компьютерные игры для детей: вред или польза

Увлеченность детей компьютерными играми вызывает обеспокоенность у многих родителей, которые полагают, что такие развлечения негативно отражаются на развитии их чад. В действительности у видеоигр есть не только недостатки, но и достоинства. Поэтому необходимо учитывать обе стороны данной медали.

Отрицательные аспекты такого времяпрепровождения обычно проявляются при чрезмерно долгой погруженности ребенка в игровой процесс. Кроме того, неблагоприятное влияние на детскую психику оказывает и неграмотный подбор тематики игр. Для предотвращения таких негативных эффектов родителям следует самостоятельно выбирать видеоигры для своего чада и контролировать время, в течение которого ребенок развлекается таким способом. Для малышей, лишь начинающих осваивать киберпространство, максимальная продолжительность виртуальных игр ограничивается десятью минутами. По мере роста ребенка ее нужно плавно увеличивать на несколько минут в месяц. Но даже старшекласснику нельзя разрешать проводить за компьютерными играми дольше двух часов. Невыполнение этих простых правил чревато нанесением непоправимого вреда физическому и психическому здоровью ребенка.

Что касается пользы, которую приносят детям компьютерные игры, то она подтверждается множеством научных исследований. Ученые обнаружили, что после экшен-игр дети гораздо быстрее читают и лучше усваивают прочитанное. Объяснение данного феномена состоит в том, что в игровом процессе ребенок концентрирует внимание, и выработка таких навыков позитивно отражается на навыках чтения. В результате ряда экспериментов было установлено, что регулярно играющие в компьютерные игры дети способны одновременно следить за действиями четырех объектов, тогда как для среднестатистического человека их количество ограничено тремя. Флеш игра способствует довольно быстрому осуществлению визуальной обработки информации.

Существуют компьютерные игры, специально созданные для развития определенных навыков и способностей у ребенка. В одних из них малышу предлагается раскрасить интересную картинку. Если он допускает ошибку при выборе нужного оттенка, то она легко исправляется. В других ребенку нужно повторять проигрываемые мелодии. Это оказывает позитивное влияние на музыкальные способности малыша и стимулирует его к сочинению собственных композиций. В третьих играх детям предлагается повторять увиденный и услышанный материал в целях развития памяти. Любая из описанных игр ставит перед малышом определенную задачу, решение которой помогает ему развиваться.