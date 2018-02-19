С бронзой, но не забронзовели

Перед началом Олимпиады мало кто верил в лыжную команду России, обескровленную санкциями Всемирного антидопингового и Международного олимпийского комитетов. Однако выступление молодых спортсменов стало настоящей сенсацией Игр в Пхенчхане. У них – половина медалей «олимпийских атлетов из России».

Совсем новые фамилии

Мужская эстафета 4 x 10 км превратилась в сумасшедшую нервотрепку. В середине второго этапа Александр Большунов выигрывал у ближайшего соперника 41 секунду, но на финише преимущество наполовину растерял. Его сменщик Алексей Червоткин завершил свои десять километров и вовсе третьим, уступив 16 секунд норвежцу и французу. На последнем этапе Денис Спицов сумел даже опередить лидеров, но в конце концов пал под натиском норвежца Клэбо – сильнейшего на сегодня лыжника мира. Разрыв составил 9,4 секунды.

Кто слышал фамилии россиян до Олимпиады? Только специалисты. 21-летний Александр Большунов дебютировал на соревнованиях Кубка мира в 2017 году, однако быстро прогрессировал и в нынешнем сезоне четырежды поднимался на третью ступеньку пьедестала почета. Его ровесник Спицов и вовсе начал соревноваться прошлой осенью и всего раз пришел к финишу гонок Кубка мира третьим.

На Олимпиаде оба проявили себя с лучшей стороны. Также как остальные члены сборной – и женщины, и мужчины, которые продемонстрировали миру невероятную волю к победе. Невзирая на титулы, они бросали вызов самым сильным спортсменам планеты, и вели борьбу до последнего метра дистанции. Ни к одному из них нет ни малейших претензий – они отдавали на дистанции все силы без остатка.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, следившая за соревнованиями с трибун, после «серебряного» финиша мужской команды не могла сдержать слез радости и облегчения. В Пхенчхане такая реакция наблюдалась уже не раз.

Биатлонная болезнь

Россия – лыжная держава, в которой в последнее время биатлон отвлек внимание болельщиков от традиционных видов зимнего спорта. Несомненно, гонки со стрельбой по мишеням более зрелищны, однако, как выяснилось, не слишком щедры по количеству принесенных в общую копилку наград. При прежнем руководстве Союза биатлонистов видов программы у биатлонистов стало больше, а наград – меньше. В Пхенчхане их и вовсе нет и, видимо, не будет.

Как следствие, прозвучали громкие призывы сделать ответственной за биатлон Елену Вяльбе. Но она, восприняв всерьез это спонтанное предложение, отказалась.

Особый стиль

Вяльбе уверенно стоит на лыжах. Она – трехкратная чемпионка зимних Олимпиад, 14 раз выигрывала «золото» первенства мира, 45 раз побеждала в гонках Кубка мира. Так кому как не ей знать, какой труд лежит в основе побед?! В бытность спортсменкой Вяльбе каждый сезон приходилось пробегать на тренировках около 11 тысяч километров! Она убеждена, что лучшие лыжники мира и по сей день не снижают тренировочных нагрузок. Хотя требования в целом стали намного мягче.

Вяльбе удалось наладить гармоничные отношения с личными тренерами спортсменов. В большом спорте конфликты между наставниками разного уровня – распространенное явление. Главному тренеру сборной, а им также является Вяльбе, надо умело выстраивать политику в этом вопросе, не допускать каких-то послаблений и перегибов, прислушиваться к тем, кто работает со спортсменами изо дня в день. Решающее слово, естественно, за ней, но только после консультаций с наставниками. Недавно Вяльбе заметила, что к ней стали чаще напрямую обращаться спортсмены, недовольные тренерским подходом или методиками. Понимая, что слишком короткая дистанция с членами сборной вредит делу, обещала исправиться.

Работа тренеров на местах – совершенно незаметная стороннему глазу – при Вяльбе отрегулирована до автоматизма. Иначе не появлялись бы в команде спортсмены из отдаленных мест Вологодской, Пензенской областей, Татарстана, Республики Коми, способные заменить звезд первой величины.

Требовательная к себе, она и другим не дает спуска. В последние месяцы ее внимание сосредоточилось на бывшем главе российского антидопингового центра Григории Родченкове, у которого, по мнению Вяльбе, слишком буйная фантазия и не в порядке голова. Она утверждает, что отстраненные от соревнований российские лыжники никогда не принимали запрещенные вещества, и готова биться за них в суде.

Обивать пороги судебных инстанций Вяльбе будет уже после Олимпиады. Сейчас она восстанавливает честь и достоинство российского спорта на трассах Пхенчхана. До начала соревнований трехкратная чемпионка Игр заявляла, что будет счастлива от одной бронзовой медали. Теперь же ей не хватает «золота».

Медали лыжников в Пхенчхане

2 место.

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Эстафета 4 х 10 км.

3 место.

Денис Спицов. 15 км вольным стилем.

Александр Большунов. Классический стиль, спринт.

Юлия Белорукова. Классический стиль, спринт.

Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская. Эстафета 4 х 5 км.

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