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Москва, 19.02.2018

МОК не исключает, что кёрлингисту Крушельницкому подмешали допинг

«Expert Online» 2018

Международный олимпийский комитет проведет собственное  независимое расследование случая с обнаружением следов запрещенного препарата в допинг-пробе российского керленгиста Александра Крушешьницкого.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс допустил вероятность ошибки при взятии пробы А. Представитель МОК не исключил, что «было что-то подмешано». Ожидается, что результаты пробы В появятся к концу дня, 19 февраля.

«Если образец B будет чистым, то да, подозрения в том, что спортсмен виновен, будут сняты. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка. Мы не исключаем такого развития событий», — цитирует Чемпионат Адамса.

Он также сообщил на пресс-конференции, что скоропалительных выводов в отношении всех российских спортсменов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил одним атлетом МОК делать не будет.

В свою очередь российская кёрлингистка Анна Сидорова рассказала изданию, что в этом виде спорта «не нужен никакой допинг, потому что тесно связаны между собой две различные работы: умственная и физическая»

«В кёрлинге понятие „допинг“ отсутствует. На моём веку бывали какие-то случаи, но они абсолютно глупые и скорее по незнанию», - рассказала Сидорова.

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