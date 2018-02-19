Особенности организации похорон через бюро ритуальных услуг

Самое печальное событие в жизни любого человека – смерть близкого. О нем помнят всю оставшуюся жизнь, а переживания бывают столь сильными, что в ряде случае люди утрачивают способность заниматься организационными вопросами и действовать адекватно.

А ведь таких вопросов при организации похорон намного больше, чем при любом другом важном жизненном событии. Родственникам и друзьям скончавшегося необходимо в течение нескольких часов принять множество ключевых решений: сделать выбор между кремацией и захоронением, найти место на кладбище, выбрать место проведения прощальной церемонии, поминок.

Ритуальные услуги, как сфера оказания услуг весьма специфичны, поскольку в них входит колоссальное число вопросов, в которых простые люди абсолютно ничего не понимают. В таких ситуациях лишь специалист способен разъяснить значение различных атрибутов, используемых на похоронах (какие из них должны применяться в обязательном порядке, а какие – по желанию организаторов), какой гроб заказывать, какая одежда должна быть на покойном, как правильно перевозить тело. При правильной организации похоронных услуг близким усопшего нужно лишь сообщить знакомым о прискорбном событии. Решение всех остальных проблем можно поручить профессионалам.

Важную роль в любых похоронах играет ритуальный агент. Он является главным организатором, с позволения близких покойного оказывающим содействие в решении всех проблем, начиная с момента кончины. В первую очередь рекомендуется звонить именно в похоронное бюро. Это следует делать даже прежде, чем обращаться в полицию и скорую помощь, поскольку в таком случае по указанному адресу прибудет вызванный специалист, а не черные ритуальные агенты. Он будет главным помощником при организации похоронных мероприятий, обеспечит контакт с родственниками, администрацией кладбища, моргом, госучреждениями и религиозными организациями. Помимо организаторских способностей и быстрой реакции, он должен обладать столь важными в данном деле качествами, как восприимчивость, сопереживание, тактичность, сочувствие. По этой причине солидные ритуальные агентства поручают выполнение этой работы исключительно прошедшим специальное обучение и обладающим необходимыми склонностями людям.

Вероятно, наиболее трогательный момент в любых похоронах – прощальная церемония. Это единственная возможность поделиться воспоминаниями о покойном, сообщить окружающим о самом важном. Проведение панихиды часто поручают церемониймейстеру, имеющему предварительно подготовленный план торжественного мероприятия. Особую торжественность ему придает музыкальное сопровождение. Самостоятельное решение всех этих вопросов весьма затруднительно. Намного легче поручить выполнение этой работы людям, у которых есть все нужные знания и контакты.

Разумеется, стоимость таких услуг может значительно разниться: от почти бесплатных (социальных) похорон до церемоний, затраты на которые исчисляются сотнями тысяч рублей. На суммарную цену оказывает влияние множество факторов. Но одно остается неизменным во всех случаях: безусловная необходимость в этих услугах. Были времена, когда все обходились без привлечения похоронных служб. В небольших населенных пунктах и в настоящее время такие организации имеются не всегда. Однако только тот, кто потерял близкого, способен понять, как трудно собраться с мыслями и самостоятельно организовать похороны, тем более если прежде никогда не занимался решением подобных проблем. Именно по этой причине специалисты в данной сфере так ценятся, в особенности в самые сложные моменты нашей жизни.