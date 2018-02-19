Би-би, Сара и бутылки

Досрочных выборов не будет. В отставку премьер-министр уходить не собирается. Так "Ба-би", как называют Нетаньяху, отреагировал на известие о том, что полиция рекомендовала возбудить против него уголовное дело. Премьер-министр не намерен сдаваться и будет драться. Шансы на победу у него есть – благо, это не первый случай, когда Нетаньяху приходится отбиваться от обвинений в коррупции.

Дела премьерские

Нетаньяху инкриминируют два эпизода. Нетаньяху в приватной беседе редактору ведущей израильской газеты «Едиот ахронот» Арнону Мозесу позитивно освещать деятельность правительства. В обмен Нетаньяху обещал пролоббировать в парламенте закон, ограничивающий возможности конкурента издания – газеты «Исраэль ха-Йом». Тактика защиты по этому делу, которую избрал Нетаньяху, проста: никакого лоббирования не было, были просто разговоры, а протолкнуть нужный закон не было технической возможности. Да, у премьера в кнессете большинство, но оно неустойчивое, и вообще не всё в Израиле от Нетаньяху зависит.

Со вторым делом ситуация сложнее. В нем фигурирует известный голливудский продюсер Арнон Милчен. Якобы, Нетаньяху получал от него взятки. Общая сумма переданного вознаграждения, по данным полиции, составила порядка 280 тыс. долларов – и это не считая дорогих подарков, которые преподносили премьеру и его жене друзья продюсера. За эти деньги Нетаньяху, якобы, занимался лоббистской деятельностью. В частности, пытался протолкнуть через кнессет так называемый «закон Милчена», который на десять лет освобождал от налогов израильтян, вернувшихся в Израиль из-за границы на постоянное место жительства. Закон не прошел благодаря усилиям министерства финансов. Однако история с его лоббированием была достаточно шумной, чтобы Нетаньяху просто так смог отбиться от выдвинутых обвинений. Тем не менее, премьер-министр не унывает. Прежде всего, потому что у него есть богатый опыт противостояния израильской Фемиде.

Бутылки Сары

Нетаньяху – старожил израильской политики. В кресле премьера он провел в общей сложности двенадцать лет – с 1996 по 1999 годы и с 2009 года беспрерывно. За это время министры лишались своих постов и отправлялись за решетку по обвинениям в коррупции, сели в тюрьму израильский президент Моше Кацав и премьер-министр Эхуд Ольмерт. А Нетаньяху оставался непотопляемым – даром, что против него обвинения выдвигались несколько десятков раз.

В коррупции премьера пресса и правоохранительные органы начинали особенно активно подозревать, естественно, перед выборами. Тогда на Нетаньяху обрушивался буквально шквал обвинений, порой весьма экзотических. Так, несколько лет назад его жену Сару заподозрили в попытке сделать бизнес на пустых бутылках, остающихся после официальных приемов, которые проводятся за государственный счет в резиденции премьера. Утверждалось, что деньги за сданные в утиль бутылки супруга главы правительства присваивала. От этого и от других обвинений Нетаньяху благополучно отбился.

Как водится, местные обозреватели, говоря об обвинениях, выдвигаемых против израильских власть имущих, традиционно делятся на две части. Для одних обвинения высоких чиновников в коррупции – это рутина демократии. Так, мол, работает правовое государство и нечего разводить конспирологию. Вторые, напротив, ищут в появляющихся обвинениях тайную подоплеку: чаще всего, козни конкурентов политиков или сил правопорядка. Так, в число недругов Нетаньяху пресса нередко включала юридического советника правительства – должность немаленькую в системе израильской власти. До февраля 2016 года им был Иегуда Вайнштейн. В бытность адвокатом он оказывал юридические услуги Нетаньяху, но позднее отношения между ними испортились. Сменивший же Вайнштейна Авихай Мандельблит дал «добро» на расследование в отношении Сары Нетаньяху. Жене премьера грозит обвинение в растрате.

Цена ухода

Рекомендация полиции в Израиле – это, конечно, не юридически обязывающее решение. Последнее слово в вопросе о том, привлекут Нетаньяху к суду или нет должны сказать тот же юридический советник и, главное, генпрокуратура. А она будет определяться со своими выводами месяцы – может, полгода, а может, и больше. Если самое долгое премьерство в истории Израиля все-таки прекратится и Нетаньяху уйдет в отставку, не дождавшись выборов конца 2019 года, нельзя не признать, что это произойдет весьма некстати для страны, да и для всего Ближнего Востока.

Ситуация в соседней Сирии далека от разрешения. Там усиливается влияние смертельного врага Израиля, Ирана. Недавняя история с обстрелом израильскими ВВС территории Сирии и гибелью израильского самолета, сбитого сирийскими ПВО, возможно, не без участия иранцев, свидетельствует о том, что в сложных отношениях Израиля с государствами региона наступает какой-то новый этап. Сможет ли страна справиться с новыми вызовами без такого многоопытного политика, как Нетаньяху? Впрочем, аргумент «коней на переправе не меняют» - явно не для Израиля. Менять «коней» здесь никогда не боялись. Однако есть сомнение, окажется ли повод для этого достаточно веским в случае с Нетаньяху.