Главный банк Украины считает отъезд украинцев на заработки за границу серьезной проблемой. За три последние года страну покинули 7% работоспособного населения.

Проблему нехватки рабочей силы пытаются решать чаще всего без особых успехов как в развитых, так и в развивающихся странах. Уже в ближайшее время придется столкнуться с ней и Украине.

«Одна из новых проблем на Украине сейчас,- цитирует Bloomberg заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба,- отъезд рабочих на заработки заграницу. В предстоящие годы он может стать серьезной угрозой как для развития экономики, так и для стабильности на рынке цен».

События, происходящие на рынке труда в странах Восточной Европы, похожи друг на друга и явно подвержены эффекту домино. После вступления восточноевропейских стран в Евросоюз население в массовом порядке бросилось искать лучшую жизнь на богатом западе континента. Дело дошло до того, что поляков так много, скажем, в Великобритании, что о польских сантехниках даже сочиняют анекдоты. Восточные европейцы уезжали на запад миллионами. Не удивительно, что в странах Восточной Европы возник серьезный дефицит сначала квалифицированной, а со временем и неквалифицированной рабочей силы. Этот дефицит – главная угроза для быстро развивающихся экономик региона.

Этот дефицит сейчас и восполняют украинцы. По данным Государственной службы статистики Украины, в 2015 -17 годах в Россию за длинным рублем или гривной уехали 343 тыс. украинцев, в Польшу – 507 тыс., в Белоруссию – 22 тыс., в Чехию – 122 тыс., в Италию- 147 тыс. и в США – 23 тыс. Это только первая шестерка пользующихся у украинцев наибольшим спросом стран.

Если сначала на работу брали только высококвалифицированных украинцев с большим стажем работы по специальности и дипломами, то сейчас берут всех подряд. В случае необходимости, в крайнем случае, тратят месяц на профессиональную подготовку.

Конечно, дефицит рабочей силы возникает не сразу после начала массового отъезда трудовых мигрантов на заработки, а с некоторым запаздыванием. Украина в этом отношении не исключение – дефицит рабочей силы начнет ощущаться в более-менее полной мере через год, другой.

Не отличаются украинские трудовые мигранты от коллег из соседних стран и в отношении мотивации. Главная цель – получить высокооплачиваемую по украинским меркам работу. Арифметика здесь простая: если на Украине среднемесячная зарплата составляет 7100 гривен (365 долларов), то в Польше она – 3,5 тыс. злотых (1050 долларов). К этому можно добавить тлеющий конфликт на юго-востоке страны, девальвацию и махровую коррупцию.

Без особого риска ошибиться можно предположить, что официальная украинская статистика о трудовой миграции сильно занижена. Особенно в отношении России. В Польше, например, только зарегистрированных украинцев, по данным Bloomberg, 1,5 млн. человек. Специалисты считают, что еще полмиллиона работают нелегально.

Другой пример очевидных неточностей украинских статистиков. Согласно официальной статистике, с 2015 года Украину покинули в поисках работы 7% рабочей силы. По данным же Международной организации по миграции (IOM), 12% работоспособных украинцев или уже работают за границей, или собираются отправиться туда в ближайшем будущем. Еще более тревожно выглядит картина в более отдаленном будущем. К 2050 году, по прогнозам демографов ООН, население Украины должно сократиться с 44,2 млн человек до 36,4 млн.

Между тем, уже сейчас растет число украинских предприятий и компаний, которые начинают испытывать дефицит рабочей силы. Кем заполнять свободные места, совершенно непонятно, потому что молодежь предпочитает уезжать все в ту же Польшу, Россию или страны Балтии.

В Польше, Словакии и Чехии украинцам выдают временные рабочие визы сроком на несколько месяцев. В прошлом году Брюссель наконец отменил визовый режим, в результате чего поток рабочих мигрантов как легальных, так и нелегальных резко вырос.