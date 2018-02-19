Названы три причины падения курса доллара

Слабый доллар стал настоящей головоломкой для инвесторов в этом году, пишет Financial Times. Традиционные корелляции, которые позволяли трейдерам более-менее удачно прогнозировать движение курса доллара сейчас не работают. В частности рост доходности гособлигации США не приводит к ожидаемомум росту американской валюты.

На прошлой неделе курс доллара снизился на 2% к большинству ключевых валют и достиг трехмесячных минимумов. В понедельник индекс доллара стабилизировался, торгуясь на уровне 89,09. На прошлой неделе это показатель проседал до уровня 88,19.

По мнению влиятельного бизнес-издания, есть как минимум три причины для ослабления курса доллара. Во-первых, это сдвиги в потоках капитала. Внушительный профицит текущего счета в Японии и Европе приводит к репатриации капиталов и привлечению иностранных инвестиций. Во-вторых, курс доллара не получает поддержки от политики ужесточения ФРС США, так как параллельно происходит процесс постепенного сворачивания мировыми центробанками ультрамягкой денежной политики. И, наконец, внутренние факторы в экономике США давят на доллар. Несмотря на хорошие перспективы американской экономики, всеобщие опасения вызывают риски устойчивости финансовой сиситемы США на фоне ожидаемого роста бюджетного дефицита из-за фискальной реформы Трампа и резкого роста расходов федерального правительства.

По мнению аналитиков, волатильность курса доллара сохранится в ближайшее время. Новый доклад ФРС США, который ожидается в конце февраля, может внести некоторую ясность, но ситуация отсанется тркдно прогнозируемой в ближайшей перспективе, резюмирует FT.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 февраля 2018 составляет 56,35 руб., курс евро на сегодня равен 70,64 руб.

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