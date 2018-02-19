В России открыто первое с советских времен уникальное предприятие

Компания «Лаборатория инновационных технологий» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) впервые со времен СССР запустила комплексную переработку концентратов редкоземельных металлов. Это притом, что Россия находится на втором месте в мире по объему запасов редкоземельных металлов и ежегодно производит менее 2 тыс. тонн группового концентрата РЗМ. На первом этапе «ЛИТ» в подмосковном Королеве запустила экспериментальное разделительное производство редкоземельных металлов мощностью около 130 тонн в год, что стало прорывом для данного производства в России и экономией для многих предприятий, использующих сырье РЗМ.

До этого момента перерабатывать концентрат приходилось за границей из-за отсутствия разделительного производства в России и виде оксидов, металлов и сплавов поставлять в Россию, что само по себе не рентабельно.

Компания «ЛИТ» намерена работать на поставку для внутреннего рынка страны. Общая стоимость проекта составила 585 млн рублей, из которых 179 млн рублей ФРП предоставил в виде льготного займа сроком на 5 лет под 5% годовых.

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