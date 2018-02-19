Тиллерсон рассказал о новых санкциях против России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS рассказал, что американская администрация рассматривает возможность введения новых санкций в отношении некоторых граждан России.

Отвечая на вопрос «почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов Конгресса», Тиллерсон в частности сообщил, что к данному моменту «рассматриваются дополнительные лица для возможного введения санкций».

Также представитель Белого дома рассказал, что США «предприняли шаги в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», которые предотвратили некоторые оборонные контракты России».

Ранее, в американском проекте бюджета было отмечено, что приоритетом для Пентагона в будущем станет «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией». На меры по сдерживанию России на будущий год закладывается более $6,3 млрд.