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Москва, 19.02.2018

Тиллерсон рассказал о новых санкциях против России

«Expert Online» 2018

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS рассказал, что американская администрация рассматривает возможность введения новых санкций в отношении некоторых граждан России. 

Отвечая на вопрос «почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов Конгресса», Тиллерсон в частности сообщил, что к данному моменту «рассматриваются дополнительные лица для возможного введения санкций».

Также представитель Белого дома рассказал, что  США «предприняли шаги в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», которые предотвратили некоторые оборонные контракты  России».

Ранее, в американском проекте бюджета было отмечено, что приоритетом для Пентагона в будущем станет «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией». На меры по сдерживанию России на будущий год закладывается более $6,3 млрд.

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