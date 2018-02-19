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Москва, 20.02.2018

Украина отказалась поставлять в Россию двигатели для самолетов АН-148

«Expert Online» 2018

Украина из-за запрета властей больше не будет поставлять двигатели Д-436 для гражданских самолетов, которые устанавливались на самолеты Ан-148, собираемые на Воронежском авиастроительном заводе и на самолеты-амфибии Бе-200, сообщают «Известия». Чем обоснован запрет не уточняется. Об этом сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.

 «К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», — сообщил чиновник.

11 февраля потерпел крушение пассажирский самолет АН-148 «Саратовских авиалиний». Катастрофа произошла через 4 минуты после взлета из аэропорта Домодедово.

Эксперты после расшифровки записей самописцев сделали вывод, что лайнер потерпел крушение из-за расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.

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