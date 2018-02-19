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Москва, 19.02.2018

В России ожидается сокращение числа аптек и рост цен на лекарства по рецептам

«Expert Online» 2018

Крупнейшие аптечные сети России могут закрыть до половины своих торговых точек в случае принятия закона, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в обычных магазинах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителей крупнейших аптечных сетей.

В частности, как заявил  гендиректор «Риглы» Александр Филиппов в ходе  обсуждения законопроекта Минпромторга на заседании «Деловой России», его сеть, владеющая 1,86 тыс. аптек в 47 регионах России под брендами «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика», будет вынуждена закрыть более 700 точек.

Что касается небольших сетей аптек, то им на новом рынке не найдется места, считаю ретейлеры.

Законопроект о продаже безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах был разработан  Минпромторгом в конце прошлого года. Идею в 2014 году подал вице-премьер Игорь Шувалов. ФАС в свою очередь считает, что благодаря новым правилам цены на препараты значительно снизятся.

Представители  аптечных сетей в свою очередь предупреждают, что аптеки для компенсации потерь будут вынуждены повысить цены на препараты по рецепту на 11–16%.

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