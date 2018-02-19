WADA сорвало тренировку Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова была вынуждена покинуть официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане через пять минут после ее начала из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу, сообщили РИА Новости в штабе команды российских фигуристов.

«Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер ВАДА и произвел у нее забор крови. Таким образом, тренировка оказалась сорвана», – рассказали в штабе российской команды.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, выигравшие серебро Игр-2018 в Пхенчхане в командных соревнованиях и покинувшие после этого олимпийскую столицу, вернулись в Корею и возобновили тренировки на арене в Канныне, к ним присоединилась третья российская участница личного турнира Олимпиады Мария Сотскова.

Медведева и Загитова, принесшие российской сборной максимальное количество очков, после церемонии награждения серебряными медалями командного турнира Игр улетели в японскую Ниигату, где проходили преодолимпийский сбор. Там фигуристки продолжили подготовку к личным соревнованиям.



