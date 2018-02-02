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Москва, 03.02.2018

Американские учёные доказали пользу алкоголя

«Expert Online» 2018

Употребление небольшого количества алкогольных напитков способствует снижению риска болезни Альцгеймера.

К такому выводу пришли американские учёные из Рочестерского университета, которые установили, что спиртное оказывает благоприятный эффект на глимфатическую систему, которая очищает центральную нервную систему млекопитающих от продуктов жизнедеятельности, пишет журнал Scientific Reports.

Работа глимфатической системы основана на закачке ликвора (спинномозговой жидкости) в ткани мозга и последующем его удалении вместе с рядом белков и других соединений, которые могут участвовать в развитии деменции и других патологических состояний.

Согласно выводу американских учёных, употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени негативно влияет на функции глимфатической системы, что выражается в росте количества маркеров воспаления в астроцитах — клетках, являющихся ключевыми регуляторами закачки ликвора. Однако низкие дозы алкоголя (0,5 грамма на кг массы тела человека в день) усиливают эффективность системы.

Таким образом, научно доказано, что низкое и умеренное потребление алкоголя уменьшают риск развития слабоумия, тогда как чрезмерное пристрастие к спиртному негативно влияет на когнитивные способности.

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