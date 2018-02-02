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Москва, 03.02.2018

Американские военные самолёты вновь направились к российской границе

«Expert Online» 2018

Два самолёта-разведчика ВВС США вылетели с британской базы Милденхолл и направились к российской границе в Прибалтике.

В операции участвовали Boeing RC-135W и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, передаёт мониторинговый ресурс Mil Radar.

Ранее сообщалось, что в российском военном ведомстве порекомендовали Пентагону прекратить полёты американских самолётов-разведчиков у российских границ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнёры.

Напомним, 29 января российский истребитель Су-27 над нейтральными водами Чёрного моря близ границы РФ перехватил самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

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