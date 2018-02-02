Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 03.02.2018

Американский Минфин предупредил об опасности санкций против госдолга России

«Expert Online» 2018

В Минфине США предупредили, что распространение санкций на новые российские государственные облигации и деривативы способно дестабилизировать финансовые рынки и выйти за пределы РФ.

Таким образом, будут созданы негативные производные эффекты для глобальных рынков и бизнесов, пишет Bloomberg.

В финансовом ведомстве США также отмечают, что в особенности расширение антироссийских санкций грозит снижением конкурентоспособности крупных американских управляющих активами.

Напомним, 30 января стало известно, что Минфин США опубликовал «Кремлёвский доклад», в который вошли 210 российских политиков и бизнесменов, в том числе Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Киреенко, Роман Абрамович, Олег Тиньков и многие другие.

Часть доклада осталась засекреченной. В Минфине США пояснили, что решили не публиковать эту информацию из-за опасений, что фигуранты списка могут предпринять попытку вывести из США свои активы.

Позже глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что «Кремлёвский доклад» приведёт к новым антироссийским санкциям.

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
    3. Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой
      Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой