Американский Минфин предупредил об опасности санкций против госдолга России

В Минфине США предупредили, что распространение санкций на новые российские государственные облигации и деривативы способно дестабилизировать финансовые рынки и выйти за пределы РФ.

Таким образом, будут созданы негативные производные эффекты для глобальных рынков и бизнесов, пишет Bloomberg.

В финансовом ведомстве США также отмечают, что в особенности расширение антироссийских санкций грозит снижением конкурентоспособности крупных американских управляющих активами.

Напомним, 30 января стало известно, что Минфин США опубликовал «Кремлёвский доклад», в который вошли 210 российских политиков и бизнесменов, в том числе Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Киреенко, Роман Абрамович, Олег Тиньков и многие другие.

Часть доклада осталась засекреченной. В Минфине США пояснили, что решили не публиковать эту информацию из-за опасений, что фигуранты списка могут предпринять попытку вывести из США свои активы.

Позже глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что «Кремлёвский доклад» приведёт к новым антироссийским санкциям.