Курс доллара наконец нашел повод для отскока

Курс доллара после нескольких попыток на этой неделе перейти к росту наконец нашел для этого подходящий повод. Инвесторы отреагировали в пятницу на более сильные, чем ожидалось, данные о рабочих местах в США, сообщает Wall Street Journal.

Индекс доллара Wall Street Journal к корзине из 16 валют вырос на 0,7% до 83,59 пунктов.

Курс рубля также снижается к доллару. Российская валюта теряет в пятницу 48 копеек к доллару на 20.29 мск, снижаясь до 56,40 рублей.

Безработица в США в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, сообщило в пятницу министерство труда страны.

Показатель по уровню безработицы совпал с прогнозом аналитиков. При этом эксперты WSJ ожидали, что число рабочих мест вырослo на 177 тысяч.

Серия сильных статданных в США, которые были обнародованы на этой неделе, дает основания ожидать, что ФРС повысит 4 раза ставку в этом году, считают эксперты.

Данные по безработице, «увеличивают вероятность того, что нам придется пересмотреть наш прогноз по повышению ставок ФРС в этом году с трех до четырех», - говорится в отчете ING.

Некоторые аналитики ожидают, что в ближайшее время возможен отскок доллара после крайне неудачного января.

Однако в долгосрочной перспективе доллар остается уязвимым, отмечает WSJ. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне и других регионах, и многие считают, что администрация Трампа будет довольна торговыми преимуществами, которые может дать более слабый доллар.

По прогнозу стратега Standard Bank Стивена Барроу, к концу года евро вырастет до 1,35 доллара с нынешних 1,2435.

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