Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 03.02.2018

Курс доллара наконец нашел повод для отскока

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара наконец нашел повод для отскока
DPA/TASS

Курс доллара после нескольких попыток на этой неделе перейти к росту наконец нашел для этого подходящий повод. Инвесторы отреагировали в пятницу на более сильные, чем ожидалось, данные о рабочих местах в США, сообщает Wall Street Journal.

Индекс доллара Wall Street Journal к корзине из 16 валют вырос на 0,7% до 83,59 пунктов.

Курс рубля также снижается к доллару. Российская валюта теряет в пятницу 48 копеек к доллару на 20.29 мск, снижаясь до 56,40 рублей. 

Безработица в США в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, сообщило в пятницу министерство труда страны.

Показатель по уровню безработицы совпал с прогнозом аналитиков. При этом эксперты WSJ ожидали, что число рабочих мест вырослo на 177 тысяч.

Серия сильных статданных в США, которые были обнародованы на этой неделе, дает основания ожидать, что ФРС повысит 4 раза ставку в этом году, считают эксперты.

Данные по безработице, «увеличивают вероятность того, что нам придется пересмотреть наш прогноз по повышению ставок ФРС в этом году с трех до четырех», - говорится в отчете ING.

Некоторые аналитики ожидают, что в ближайшее время возможен отскок доллара после крайне неудачного января.

Однако в долгосрочной перспективе доллар остается уязвимым, отмечает WSJ. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне и других регионах, и многие считают, что администрация Трампа будет довольна торговыми преимуществами, которые может дать более слабый доллар.

По прогнозу стратега Standard Bank Стивена Барроу, к концу года евро вырастет до 1,35 доллара с нынешних 1,2435.

 Отскок доллара несет большую опасность

Доллар. Курс. Прогноз: Курс доллара спутал карты прогнозистам

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
    3. Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой
      Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой