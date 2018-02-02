Курс доллара спутал карты прогнозистам

Курс доллара потерял в 2018 году 4% своей стоимости к шести основным валютам. Индекс доллара в пятницу составил 88,62 пункта, в начале года этот показатель находился на уровне 91,83 пункта. Аналитики отмечают, что снижение курса американской валюты в последнее время происходит вопреки ряду факторов, которые должны были содействовать укреплению доллара.

При этом самым неожиданным аналитики признают тот факт, что курс доллара не реагирует на увеличение доходности казначейских облигаций США. Именно этот индикатор с высокой вероятностью позволял спрогнозировать движение американской валюты. Однако рост доходности трежерис до 2,8% в последние дни не повлиял на курс доллара.

Такая раскорелляция доходности американских гособлигаций и курса доллара может объясняться тем, что крупные инвесторы, в том числе китайский центробанк, приступили к диверсификации своих портфелей.

Экономическая политики США становится все более неопределенной, что стимулирует игроков к поиску других возможностей для вложений. Несмотря на хорошую макроэкономическую статистику, аналитики отмечают, что дефицит торгового баланса США продолжает расти. Новые опасения вызывает резкий рост дефицита американского бюджета, который обусловлен стартом налоговой реформы Трампа.

Белый дом уже заявил, что в первом квартале планирует продать казначейских облигаций на сумму 40 млрд долларов. Это самый крупный выпуск с 2009 года. Однако реализация этих планов может подстегнуть рост доходности трежерис до критической отметки в 3%, что спровоцирует резкий отток средств с американского фондового рынка и проблемы с рефинансированием компаний США.

Единственным фактором, который может привести к развороту курса доллара в ближайшее время, аналитики называют возможное ужесточение политики ФРС США. Некоторые сигналы о вероятности такого сценария были даны по итогам заседания американского регулятора, которое состоялось на этой неделе.

Курс рубля на открытии пятницы стабилен к валютам. Курс доллара повышался на 0,1 рубля - до 56,02 рубля, курс евро - на 0,02 рубля, до 70,01 рубля, следует из данных Московской биржи.



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