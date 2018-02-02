Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 03.02.2018

Фонд национального благосостояния сократился на 23 млрд рублей

«Expert Online» 2018

За первый месяц 2018 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился более чем на 23 млрд рублей.

В настоящее время он составляет 3 трлн 729,71 млрд рублей, что эквивалентно 66,26 млрд долларов США, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на информацию российского Минфина, на начало года ФНБ составлял 3 трлн 752,94 млрд рублей (65,15 млрд долларов США).

Напомним, сейчас ФНБ единственное суверенное хранилище России после ликвидации Резервного фонда, прекратившего свое существование через десять лет после создания.

Ранее сообщалось, что 1 февраля 2018 года официально прекратил свое существование Резервный фонд России, который организовывался для защиты бюджета от колебаний нефтяных цен и финансирования дефицита, а также погашение внешнего долга.

Резервный фонд был создан в 2008 году. Его формировали за счёт нефтегазовых доходов. Размер отчислений в фонд ежегодно определяло правительство РФ. Остальные нефтегазовые доходы (при наличии таковых) перечислялись в Фонд национального благосостояния.

Максимальный размер у Резервного фонда был в сентябре 2008 года, когда на его счетах находились 142,6 млрд долларов.

Нитевидный пульс экономики России

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке

    CPM - Collection Premiere Moscow в ЦВК "Экспоцентр" 19 февраля

    ​CPM - бизнес-площадка для тех кто работает с миром моды – байеров, производителей и журналистов. Мировая модная индустрия на юбилейной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: такого не было 30 лет
      Курс доллара: такого не было 30 лет
    2. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
    3. Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой
      Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой