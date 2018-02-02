Фонд национального благосостояния сократился на 23 млрд рублей

За первый месяц 2018 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился более чем на 23 млрд рублей.

В настоящее время он составляет 3 трлн 729,71 млрд рублей, что эквивалентно 66,26 млрд долларов США, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на информацию российского Минфина, на начало года ФНБ составлял 3 трлн 752,94 млрд рублей (65,15 млрд долларов США).

Напомним, сейчас ФНБ единственное суверенное хранилище России после ликвидации Резервного фонда, прекратившего свое существование через десять лет после создания.

Ранее сообщалось, что 1 февраля 2018 года официально прекратил свое существование Резервный фонд России, который организовывался для защиты бюджета от колебаний нефтяных цен и финансирования дефицита, а также погашение внешнего долга.

Резервный фонд был создан в 2008 году. Его формировали за счёт нефтегазовых доходов. Размер отчислений в фонд ежегодно определяло правительство РФ. Остальные нефтегазовые доходы (при наличии таковых) перечислялись в Фонд национального благосостояния.

Максимальный размер у Резервного фонда был в сентябре 2008 года, когда на его счетах находились 142,6 млрд долларов.

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