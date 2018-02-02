Главред «Страна.ua» эмигрировал в Австрию из-за опасений ареста

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва назвал основной причиной своего отъезда в Австрию давление со стороны властей, передает РИА новости. Он также сообщил, что у всей команды есть понимание, что давление со стороны властных структур «будет еще жестче, потому что это предвыборный год». Гужва считает, что не исключены «новые аресты и обыски».

Одним из решающих аргументов в пользу отъезда стал вопрос дальнейшего «развития и существования сайта "Страна"».

Журналист отметил, что выехав из Украины, он лишил власти возможности влиять на «Страну».

«Издание этот предвыборный год пройдет четко, активно развиваясь и наращивая обороты. Это был главный мотив для принятия подобного решения», —сообщил Гужва.

Напомним, главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на этой неделе покинул Украину, попросив политического убежища в Австрии.