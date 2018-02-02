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Москва, 03.02.2018

Госхран закупит золото на 8,5 млрд рублей

«Expert Online» 2018

В 2018 году Госхран закупит золото на 8,5 млрд рублей.

Об этом заявил журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, также возможна продажа ювелирных алмазов для обеспечения дополнительным сырьем российских огранщиков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время у Госхрана имеется общий объём 10 млрд рублей на закупки в Госфонде 8,5 млрд рублей - на золото, а остаток - это либо разного рода материалы для существующих в Гохране изделий, либо это уникальные самородки, изделия из драгоценных камней и металлов, которые имеют высокую культурную ценность.

Напомним, в 2017 году Гохран закупил 2,2 тонны золота примерно на 7 млрд рублей, а также несколько предметов художественной ценности, в том числе два крупных алмаза, а также материалы для ремонта изделий.

Гохран — федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации».

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