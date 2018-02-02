Испания экстрадировала в США российского программиста

Пётр Левашов – программист из России – был экстрадирован испанскими властями в США.

Наш соотечественник обвиняется в хакерстве, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на Национальную полицию, Левашов, которого в Испании считают киберпреступником, создавшим «всемирную кибернетическую инфраструктуру для осуществления незаконной деятельности», был передан Службе федеральных маршалов США.

Напомним, 3 октября 2017 года суд Испании разрешил выдать в США гражданина РФ Петра Левашова, который был задержан в Барселоне в апреле того же года. В США россиянина обвиняют в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.

Ранее сообщалось, что российское внешнеполитическое ведомство обратилось к соотечественникам с предупреждением о том, что иностранные спецслужбы, прежде всего из США продолжают охотиться за гражданами РФ по всему миру.

По данным МИД РФ, количество таких случаев уже около 40. При этом отмечается, что только за прошлый год по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более 10 россиян.

Учитывая вышеизложенные факты, МИД рекомендует гражданам РФ при планировании поездок за рубеж взвешивать все риски.